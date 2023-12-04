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彭博：美股耶誕行情 有影

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美股11月的漲勢延續到了12月。(路透)
美股11月的漲勢延續到了12月。(路透)

在美股上周強勢勁揚後，市場持續緊盯牽動聯準會（Fed）降息前景的蛛絲馬跡，彭博經濟學家認為，本周將公布的經濟數據可能延續下行趨勢，11月新增就業人口雖可能汽車業罷工結束而暴增，但失業率可能微增，顯露不景氣跡象。這可能強化投資人的降息預期，為耶誕行情發揮助攻效果。

標普500指數近來急拉之後，2023年來大漲19.6%，主因是Fed明年降息的預期日益濃厚，季節性因素也提振信心。CFRA的資料顯示，12月是標普500全年表現次佳的月份，1945年來平均攀漲1.54%；12月也是最可能走高的月份，上漲機率77%。

Fed官員即將進入12月決策會議前的緘默期，投資人只能從經濟數據揣測決策前景，提高了本周數據的重要性。彭博經濟學家預期，5日發布的10月職缺數量將降至934萬個，11月ISM服務業指數可能下滑至51，顯示服務業景氣降溫。

重頭戲為8日公布的11月就業報告，市場共識為預估新增19萬名非農就業人口，因汽車業罷工結束而被人為推升，失業率則持平在3.9%。但彭博經濟學家預估，上月將新增15萬名就業人口，失業率微升至4%，因失業勞工要花更多時間找到新工作，平均每周工時將減少，平均時薪月增0.2%。

彭博經濟學家認為，最近就業市場已加速降溫，這也是近來通膨趨緩的主因，許多數據都已驟降，上周末亞特蘭大聯準銀行的GDPNow預估本季經濟將成長1.2%，低於一周前的2.1%。

若數據如彭博經濟學家的預期，市場將更加認為Fed明年就會降息，以提振景氣，強化美股往往在12月下半月表現較佳的耶誕行情。不過，表現欠佳個股，12月可能會面臨節稅賣壓的額外壓力，意思是投資人出脫虧損股票，以抵銷賣出獲利資產帶來的資本利得稅。

失業 Fed

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