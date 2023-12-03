美銀選出2024最夯資產

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美銀認為，大型科技公司發行的債券、生技與再生能源股都是2024年走勢看俏的資產清單。（路透）
美銀認為，大型科技公司發行的債券、生技與再生能源股都是2024年走勢看俏的資產清單。（路透）

美銀（BofA）策略師團隊開出2024年看俏的五大類資產清單，供投資人參考，其中包括大型科技公司發行的債券、先前走勢低迷的生技與再生能源股、曖曖內含光的「原鑽」概念資產、多元債券組合，以及蓄勢待升的日圓。

美銀策略師哈奈特領導的團隊看好大型科技公司發行的投資級公司債，賣點不在盈餘展望，而在強健的資產負債表。2023年尾，科技大咖發行的公司債已吸引資金湧入，特別是「七大巨頭」—亞馬遜、臉書母公司Meta、特斯拉、輝達（Nvidia）、Google母公司Alphabet，以及微軟。明年這七大咖公司債表現將更勝股價走勢。

2024年另一大熱門主題，是「長期低迷科技股」表現將揚眉吐氣。受利率走高衝擊，SPDR標普500生物科技股ETF今年跌勢深重；明年隨著聯準會（Fed）降息在望，這些股票的估值應可隨之改善。美銀預期，明年生技股和再生能源股可跌深反彈，表現將凌駕股價已高飛的「壟斷型科技巨頭」。

美銀也建議買進一些未經琢磨的「原鑽」，比喻「埋沒在最失寵、槓桿率最高的區域/類股，例如銀行、公用事業、不動產投資信託（REITs）、英國和中國市場中的一流股票」。英國富時100指數今年來只漲0.6%，多的是跌幅已深的銀行、公用事業和石油股可撿便宜，如英國石油（BP）今年來表現與大盤同病相憐，反映油價年初迄今下挫5%。陸股今年走勢也很坎坷，因為經濟復甦有氣無力。此外，美銀推薦較為複雜的債券，例如以美國30年期公債「混搭」一些投資級債券、高收益債券以及新興市場債券，或以外幣計價的主權債。

美銀策略師團隊也看好日圓後市，料定日本銀行（央行）明年將啟動一波久違的升息循環，那將吸引巨量資金回流日本。日股今年來已飆漲28%，使日經225種股價指數2023年表現在全球股市中名列前茅。

團隊 資產 英國

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