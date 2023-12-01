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美國經濟不妙？金融海嘯爆發前警訊閃現 專家示警「恐比預期糟糕」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。路透
麥格理說，美國經濟的GDP增速遠遠超越GDI，並非好兆頭。路透

麥格理集團（Macquarie）策略師表示，美國的經濟情況可能比原先預期還糟糕，一項令人憂慮信號的響亮程度，有如2008年衰退發生之前。

美國第3季國內生產毛額（GDP成長率經上修後達到5.2%，增速相當凌厲，促使一些評論家假定美國經濟距離放緩非常遙遠，但麥格理說，若仔細觀察國內所得毛額（GDI），則描繪出另一番景象。

根據麥格里的報告，目前美國GDP年增率超越GDI的程度，為2007年最大。理論上兩者的增幅應該相當，但依據不同的計算方法，會有所區別。GDP衡量經濟體中生產的總價值，而GDI衡量的是為生產所支付的總報酬。

該公司說，兩者間的差距，有助於解釋為何GDP增速強勁，但美國人卻仍感到貧窮，也能解釋勞動市場開始放緩的原因。美國失業率仍接近歷史低點，但自4月以來已攀升0.5個百分點。

策略師警告，凡此總總，若非在暗示衰退，就是實質收入增幅低於趨勢水準，尤其是考量到家庭儲蓄減少的情形，這並非消費支出前景的好兆頭。

麥格理已示警，由消費者引發的不景氣可能就要降臨，即疲弱的消費力道拖累經濟成長，使美國瀕臨衰退邊緣。麥格理策略師威茲曼曾表示，這樣的低迷可能在明年第1季前現蹤。

美國 成長率 金融海嘯 GDP

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