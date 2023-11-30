OECD：明年全球經濟成長放緩

經濟合作發展組織（ＯＥＣＤ）昨天公布最新經濟展望，由於債務水準較高且利率展望仍不明，全球明年經濟成長預料將稍微放緩，但避開硬著陸風險。

路透報導，ＯＥＣＤ預估明年全球經濟成長率為百分之二點七，比今年的百分之二點九放緩，二○二五年則估略升至百分之三。在ＯＥＣＤ的卅八個成員國中，先進經濟體的成長預料可實現軟著陸，其中美國迄今的經濟表現優於預期。

但ＯＥＣＤ預估，美國明年的成長率將從今年的百分之二點四，明顯降至百分之一點五。儘管美國和其他地區陷入硬著陸的風險緩解，不過由於房市疲軟、油價高漲及民間融資情況欠佳，經濟衰退風險仍未消失。

ＯＥＣＤ表示，雖然各國的成長展望分歧，卻面臨相似的財政壓力，例如七大工業國集團（Ｇ７）未來數年的債務負擔預料持續加重。ＯＥＣＤ還說，全球許多國家的成長正喪失動能，預估二○二五年前都不會恢復，待實質所得從通膨衝擊中復甦、以及央行開始降息，情況才會改善。

根據這份報告，中國大陸明年的成長率也預料放緩，將從今年的百分之五點二降到百分之四點七，預估二○二五年進一步降至百分之四點二。大陸正努力因應房市泡沫問題，且大陸消費者在展望不明時傾向存更多錢。

在歐元區，德國有望在今年擺脫衰退，ＯＥＣＤ預估歐元區明年成長率將從今年的百分之○點六升至百分之○點九，二○二五年估百分之一點一。但ＯＥＣＤ警告，由於歐元區銀行的融資水準較高，升息的全面衝擊仍存不確定性，因此對經濟成長的影響可能超出預期。