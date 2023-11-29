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傳奇投資人孟格99年人生智慧 淬煉出這幾句話

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
波克夏副董事長孟格28日辭世，享耆夀99歲。他生前留下不計其數的投資與人生箴言，畢生智慧盡在其中。路透
波克夏副董事長孟格28日辭世，享耆夀99歲。他生前留下不計其數的投資與人生箴言，畢生智慧盡在其中。路透

波克夏公司副董事長孟格（Charles Munger）28日辭世，享耆夀99歲。他生前留下不計其數的投資與人生箴言，畢生智慧盡在其中。

孟格提及成功人生的金玉良言何其多，其中也許最令人受用的一句是：「很簡單，錢要花得比賺的少。聰明投資，迴避惡人和惡事。嘗試並持續終身學習等等。常常延遲滿足，直到你偏好這樣的人生。如果這些事情全辦到了，你篤定會成功。如果辦不到，你會需要很多好運。」

孟格還說：「人生和經商成功的要素，多半來自於懂得避免你想避免的事：英年早逝、婚姻破碎等。只要避免愛滋情況、闖平交道、吸食古柯鹼之類的。養成良好的思考習慣。」

至於投資成敗，孟格說，「資本主義若無挫敗，有如宗教沒有地獄」，意思是勝敗乃投資常事。累積財富的重點是「要了解複利的力量，以及獲得複利為何那麼難」，懂得這個道理，也就對人生許多事情了然於心。

孟格也給追女友的建議：「我認為，你買珠寶首飾給心愛女人時，不應涉及財務考量。」

他給年長者的建議是：「老年最堅固的盔甲，是前半輩子過得充實。」

人生 孟格 婚姻

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