孟格辭世／每天與巴菲特熱線 他讓股神投資之路從撿菸屁股到買大蘋果

以99歲高齡仙逝的孟格，與「股神」巴菲特不但是事業上一甲子的親密戰友，更是靈魂至交，兩人成功將一家瀕臨破產的紡織公司轉變成世界上最具傳奇色彩的投資集團波克夏。巴菲特曾形容孟格對他的影響無可取代：「他用思想的力量，讓我從猩猩進化到人類，否則我會比現在窮得多。」

巴菲特曾說過，孟格是波克夏投資策略的「始祖」，「他給我的藍圖很簡單：忘掉你所知道以很棒的價格購買一家普通的企業，而是以合理普通的價格買進很棒的企業」。巴菲特在1989年時提到此事時，表示孟格很早就明白這點，而自己學東西是很慢的。

從撿菸屁股到價值投資

這也讓原先擁抱「菸屁股投資哲學」的巴菲特，一路轉向擁抱「價值投資」，也造就了波克夏現在半數持股都是蘋果公司的局面。巴菲特原本在1950年代是以超低價格收購陷入麻煩的公司聞名，他曾形容這類投資「就像撿起菸屁股，裡面還剩一口菸」。但是孟格建議巴菲特，如果想建立一家能夠超越其他投資人、永續發展的大型公司，應該收購擁有穩健品牌聲譽的公司。

巴菲特談到與孟格的關係時說：「他是建築師，我是總承包人。」

巴菲特也說過，在波克夏，都是相信孟格的格言「只要告訴我壞消息。至於好消息自己會好好的」。巴菲特說，「這也是我們期望管理層向我們報告時的行為」。

巴菲特也曾幽默地稱讚孟格喜歡研究錯誤。他說：「我們的副董事長孟格，總是強調研究錯誤而非成功，無論是在商業或生活其他面向上。他秉持著有個男人說過的理念『我想知道的就是我將死在哪裡，因此我永遠不會去那裡』。你們馬上就能知道我們成為優秀團隊的原因，那就是查理喜歡研究錯誤，而我為他提供了充足的素材。」

兩人每天熱線 數十年從未吵過架

紐約時報指出，巴菲特和孟格每天都會透過電話聊上幾小時。雖然兩人都是國內布拉斯加州奧馬哈的同鄉，但巴菲特都待在奧馬哈的辦公室，而孟格則在洛杉磯。

對此，巴菲特在1982年致股東信中說：「查理（孟格）和我在事業決策上是可互相替代的。距離完全不阻礙我們：我們總是發現，用電話講比半天的委員會會議更有生產力。」

這兩位投資大師也從未有過爭執。巴菲特在2014年曾透露：「查理是個博學多聞的智者，有驚人記憶力和堅定的意見…有時候我們看法不一致。但56年來，我們從未吵過架。當我們有分歧時，查理總是會以一句話做結尾『華倫，做決定前認真想想，你將會與我看法一致，因為你是聰明的，而我是對的。」

因共同朋友牽線而相識 都對致富懷有極大熱情

孟格與巴菲特是在64年前相識，在1959年，孟格返鄉處理父親身後事，一位共同朋友把35歲的他被介紹給29歲的巴菲特。那時，哈佛大學法學院畢業的孟格已是房地產律師。那一周稍晚，兩人參加了一場晚宴，一拍即合，聊了一整晚。巴菲特後來回憶說：「他被自己的笑話笑得在地板上打滾，而我想著『這就是我喜歡的人』，我也做一樣的事。」

兩人後來很快就發現每天都在通電話談投資策略。孟格說，巴菲特說服他以律師執業謀生是很瘋狂的，應該加入他的投資行列。他後來表示，他像巴菲特一樣對致富有極大熱情，「不是因為我想要法拉利，是我想要獨立。我非常想要它。我認為要把費用清單寄給其他人很沒尊嚴」。

孟格與巴菲特一路攜手共同將波克夏打造為市值超過5,000億美元的投資巨擘，該公司原始股票在1965年至2014 年間平均每年上漲21.6%，是標普500指數9.9% 幅的逾兩倍多

波克夏股東大會兩位投資大師一搭一唱將成絕響

孟格說，他後來賺的錢遠超過他的最大預期，但原本能夠更多。他曾說過，他最大的錯誤不是做出壞的投資，而是波克夏錯失的投資。

孟格說，他和巴菲特「被提供了麥當勞早期時的大批股票」，而他們決定拒絕；「我們原本也該在沃爾瑪很早期時買進大批股票」，「這些是我們原本應該要賺的數十億美元。我們完全避開了製藥業，而那是所有行業最容易賺大錢的，而我們從來沒從其中賺到一毛」。