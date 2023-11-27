黑色星期五網購 超預期

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
美國今年黑色星期五的網路購物支出超乎預期，比去年同期成長7.5%到創紀錄的98億美元。（路透）
美國今年黑色星期五的網路購物支出超乎預期，比去年同期成長7.5%到創紀錄的98億美元。（路透）

最新統計顯示，美國今年黑色星期五的網路購物支出超乎預期，比去年同期成長7.5%到創紀錄的98億美元，成為27日「網購星期一」（Cyber Monday）的好兆頭。今年網購星期一支出額預料將成長6.1%至120億美元，也締造新猷。

Adobe分析公司25日發布報告指出，今年黑色星期五的電子產品、智慧手表、電視及音訊設備等折扣優惠，吸引消費者在網購支出98億美元，顯示儘管天然氣和食品價格仍高，消費者今年的支出意願高於去年，預測今年網購星期一支出額將達創新高的120億美元。

Adobe數位透視公司首席分析師潘德亞指出，消費者在過去一年更具策略性，利用「大日子」購物，以享受最大幅度折扣」。他說，「衝動購物」也可能發揮作用，在98億美元支出中，有53億美元是透過行動裝置購物。消費者也更仰賴「先買後付」（BNPL）服務，比感恩節前一周增加72%。

萬事達卡SpendingPulse的數據則顯示，美國不含汽車、未經通膨調整的黑色星期五零售銷售，比去年同期增加2.5%，線上購買交易年增8.5%，實體店內銷售增長1.1%。

另據Salesforce的報告，美國今年黑色星期五網購支出年增8%至164億美元，超乎該公司預期，主要由運動用品、健康保健及美妝用品熱賣帶動。

Salesforce預測，美國今年從黑色星期五到網購星期一的「網購周」線上銷售額將比去年同期成長1%，Adobe預估從感恩節到網購星期一的線上銷售額將年增5.4%到372億美元。不過，潘德亞也說，在網購星期一後，消費者在年底購物季的支出額可能遞減，因為折扣活動將減少，儘管送禮者將持續支出到12月底，但真正的成長暴增出現在感恩節這一周。

網購 消費者

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