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OpenAI事件發酵 矽谷「有效加速主義」聲量擴增

中央社／ 舊金山23日專電
OpenAI公司5天更換3次執行長掀起波瀾。 法新社
OpenAI公司5天更換3次執行長掀起波瀾。 法新社

OpenAI公司5天更換3次執行長掀起波瀾，內幕眾說紛紜，執行長阿特曼正接受調查。不過，這場風暴不僅凸顯科技圈對AI發展速度的分歧，也使矽谷近年吹起的「有效加速主義」運動聲量擴增。

矽谷每隔一段時間就會出現新穎詞彙，自去年ChatGPT誕生後，「有效加速主義」（effective accelerationism）便廣為流傳，它代表一種哲學思想，支持者追求不計代價的技術進步，主張利用資本主義力量來推動根本性的社會變革。

知名倡導者如矽谷創投家安德立森（Marc Andreessen）和創業加速器Y Combinator執行長陳嘉興（Garry Tan），他們會在社群帳號上加註e/acc，以此展現對「有效加速主義」的熱衷和擁護。某些人則對此思想敬而遠之。

新創圈人士布勒（Evan Buhler）日前接受中央社訪問時，曾分享指出，「有效加速主義」者認為科技如同靈丹妙藥、會解決一切社會問題，包括拯救舊金山。雖然有些人認為他們思想過於天真，他們卻對自身信仰的價值堅定不移。

「有效加速主義」擁護者經常公開抨擊各種反資本主義和反人工智慧的言論。

人工智慧新創公司OpenAI爆發人事風暴後，部分輿論認為在這場危機中，資本主義和商業利益才是最大贏家，引來「有效加速主義」擁護者的抗議。

紐約時報22日刊出標題為「人工智慧現在已屬於資本家」一文，多位以e/acc自居者今天立刻貼文反擊，陳嘉興稱此報導沒有事實根據、「以人廢言」。

「有效加速主義」者近日更經常在社群使用「減速主義者」（Decel）一詞來形容那些呼籲減緩人工智慧發展的人士，帶有貶損的意味。

據美國「財經內幕」（Business Insider）雜誌網站報導，今年年中時，「有效加速主義」雖然已受到關注，但還算是相對邊緣的思想。不過隨著人工智慧技術進展，布勒觀察，此哲學思想和新運動，近幾個月受到越來越多人追捧。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）17日無預警遭到公司開除，據傳部分原因是董事會對AI發展速度存有疑慮，儘管在員工揚言抗議後阿特曼迅速回鍋，「有效加速主義」者在此事件發生後，加大力道為科技進展和資本主義發聲。

OpenAI的這場危機，看似回到原點，但事件的發生和後續調查都牽動著這間公司和AI業界的變化，讓舊金山的感恩節瀰漫著一絲躁動的氛圍。

舊金山 OpenAI 矽谷 ChatGPT

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