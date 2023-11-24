日本最新通膨率加速上揚 可能促使日銀考慮調整政策

日本重要的通膨指標四個月來首次加速上揚，與日本央行認為通膨將減速的觀點背道而馳，這可能會強化央行將讓貨幣政策正常化的預期。

日本總務省今天公布，10月剔除生鮮食品的消費物價上漲2.9%，增幅高於日銀（央行）設定的2%的目標，且高於9月的2.8%。經濟學家原先預估的中值為上漲3%，原因是政府減少對公用事業的補貼。

政府補貼對整體通膨的影響從9月的0.98個百分點減少至0.49個百分點。飯店價格也拉抬整體物價，這要拜入境支出持續復甦所賜。

日銀總裁植田和男顯然面臨持續的通膨壓力，但他一再表示進口價格下滑，將在短期內使通膨降溫。生活成本上升已對消費者支出產生影響，也是促成日本上季經濟萎縮的原因之一，顯示貨幣政策正常化存在風險，使植田和男決定是否應該調整政策行動時陷入兩難。

日本首相岸田文雄的支持率已經降至兩年低點，部分原因與通膨有關，他在本月稍早公布了規模逾17兆日圓（1,150億美元）的經濟方案，包含將補貼計畫擴大至涵蓋能源價格直到明年4月，並且決定以退稅和發放現金的方式支援一般家庭應付上漲的物價。