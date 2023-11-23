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美超市萬物皆漲 唯蘋果下跌
這幾年走進超市的經驗想必多半是不太愉快的。麵粉，又漲了；砂糖，變貴了；奶油，還在漲。但走近蔬果區時可能會發現，今年有種水果竟然變便宜了？
CNN報導，根據美國勞工統計局最新公布的消費者物價指數（CPI），經過季節調整後，今年9月到10月期間，美國麵粉價格漲了0.9%，奶油漲了2.1%，糖價也漲了1.6%。但蘋果價格跌了7.9%。
不過「果粉」可能要失望了，這裡不是指生產iPhone手機的蘋果。
包裝產品的價格掌控在製造商手裡，但生鮮食品的價格多半跟氣候與環境有關，尤其是氣候變遷的影響，天氣異常的狀況日益頻繁，一旦農產品的生長採收不順，就會導致供應不足，價格自然上漲。但相反地，天候一旦良好，農作物的供應便很正常，甚至過多。
今年春天美國的氣候就非常適合蘋果的生長，加上秋天是蘋果的產季，蘋果的價格本來就較便宜，此時汽油價格下跌，貨運費用也不再像之前高不可攀，出口市場的生態出現變化，因此今年秋天美國的蘋果價格大跌，價廉物美。
報導指出，全美最大蘋果產地華盛頓州，今年預估可生產1.4億箱、每箱標準重40磅（約18.1公斤）的蘋果，供零售販售，數量遠高於去年的1.04億箱，也比2021年的大約1.23億箱還多。
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