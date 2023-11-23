幣安「大到不能倒」 美選擇妥協

過去五年美國司法部一直在偵辦全球最大加密貨幣交易所「幣安」（Binance），指其疑似洗錢、無照匯款、觸犯美對外制裁，但彭博新聞社指出，司法部願意以裁罰四十三億美元與幣安達成認罪協議，顯示幣安已經大到不能倒。

彭博社引述消息人士報導，司法部已與幣安進入協商，採延後起訴形式來打造認罪協議，也就是司法部還是會向幣安提出罪名，但假如幣安符合一定標準，繳交談妥的罰款，就不再起訴到底。協議雖不必然代表司法部就不控告趙長鵬，但最重要的是允許幣安營運下去。

幣安一案代表美國司法部及監管單位態度大轉變，即「馴化」加密貨幣產業。官方選擇與幣安妥協，而非控告到底，主要還是顧慮到幣安的數以億計用戶，還有它在加密貨幣業根深柢固的程度。假如幣安受不了起訴而倒閉，結果便是大批用戶和持有其發行虛擬貨幣的人一起遭殃。

前聯邦檢察官、目前擔任律師的塔奇曼表示，司法部動用延後起訴協議，一般是司法部判定，一些案件的「刑事起訴連帶影響太大，殊不值得」。另外考慮的還有「無辜各造受到傷害」，例如股東、員工，或使用該公司服務的客戶。簡言之就是幣安已大到不能倒。

幣安的競爭對手ＦＴＸ交易所今年二月倒閉後，幣安人氣來到高峰，在集中化交易所進行的虛擬貨幣交易當中，幣安占有率一度達百分之六十六。到了十月，幣安的市占比率掉到四成以下，但以交易量而言仍是世界最大交易所。