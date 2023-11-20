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輝達股價飆！黃仁勳富敵Nike創辦人、避險基金大咖 50大富豪排名第27

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
輝達（Nvidia）股價飆漲，帶動這家晶片製造商的執行長黃仁勳身價一路衝高。 路透
輝達（Nvidia）股價飆漲，帶動這家晶片製造商的執行長黃仁勳身價一路衝高。 路透

在2023年與人工智慧（AI）產業相關的投資狂潮中，輝達（Nvidia）的股價飆漲幅度幾乎無人能望其項背，使得這家晶片製造商的執行長黃仁勳變得非常、非常富有。

根據彭博億萬富豪指數（Bloomberg Billionaire Index），現年60歲、在台灣出生的黃仁勳淨資產已從138億美元膨脹至435億美元。他30年前在矽谷的Denny's餐廳與兩名夥伴共同創辦了這家半導體巨頭。

黃仁勳在輝達持有的3.6%股份，是其身價大幅飆增的主因，而輝達搭上這波AI的投資熱潮，成為市值破兆美元的公司，並躋身大型科技股的「豪勇七蛟龍」（Magnificent Seven）。

輝達股價今年狂漲近250%，因為投資人紛紛搶進這檔股票，看好輝達在驅動ChatGPT等AI產品的繪圖處理器（GPU）市場占據主導地位。輝達股價的巨大漲幅，使其成為2023年標普500指數中表現最佳的股票，輕鬆勝過同為巨型科技股的Meta Platforms和特斯拉，後兩者近幾年的股價表現也很強勁。

雖然黃仁勳的財富及名氣可能還不及Meta Platforms的祖克柏或特斯拉的馬斯克，他迅速擠身進入了全球最富有人士之列，上周四（17日）股市收盤時，他在彭博全球50大富豪中排名第27。

這意味著現在他的財富已超越Nike創辦人奈特（Phil Knight）、避險基金Citadel執行長葛里芬（Ken Griffin） ，以及黑石集團（Blakcstone）創辦人兼執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）等人。

黃仁勳1963年出生於台灣，幼年生活於台灣和泰國兩地。1973年，父母送他到美國與親戚同住。與Knight的經歷相似，他在奧勒岡州就讀高中，後來成為全美青少年桌球冠軍。

1993年黃仁勳和友人馬拉科夫斯基、普里姆（Curtis Priem）在東聖荷西（East San Jose）的一家Denny's餐廳創辦了輝達，並擔任執行長至今。同樣身為科技富豪的比爾蓋茲和貝佐斯，分別在52歲和57歲之年卸下公司的

管理職位。黃仁勳今年即將邁入60歲，就年紀而言，已經比他們晚了許多，但幾乎沒有證據顯示他近期會從輝達引退。

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