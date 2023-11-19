快訊

衛福部口健司長賴向華疑天冷猝逝 如何預防因氣溫變化所致的猝死危機？

OpenAI內部備忘錄外流！ChatGPT之父因「這理由」遭解職 無關瀆職

年薪破700萬！頂大教授跳槽香港大學除了薪水 還有1誘因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

以微軟為首的投資人施壓OpenAI 董事會火速商議讓奧特曼回鍋

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼17日遭突襲式解職，不到一天時間，董事會商議讓奧特曼回鍋，知情人士透露奧特曼心情上「很矛盾」。美聯社
人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼17日遭突襲式解職，不到一天時間，董事會商議讓奧特曼回鍋，知情人士透露奧特曼心情上「很矛盾」。美聯社

美國科技媒體《The Verge》報導，人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）17日遭突襲式解職，不到一天時間，董事會傳出商議讓奧特曼回鍋，對此知情人士透露奧特曼心情上「五味雜陳」，倘若復職希望促成治理變革。

ChatGPT去年11月問世即爆紅，38歲阿特曼一夕成名，獲封「ChatGPT 之父」，更在擔任執行長期間將OpenAI推向全世界最重要的人工智慧公司之一。

然而，奧特曼17日突然被解職，不出幾小時，總裁布羅克曼（Greg Brockman）隨即請辭，引發高層人事大海嘯。除此之外，一群資深研究員也在同日辭職，更大一波出走潮恐怕正在醞釀中。

而消息傳出，奧特曼和布羅克曼和友人提到正在和投資者商量另外成立新創公司。不料距離不到一天時間，董事會和奧特曼傳出正在協商回鍋。

至於已經投入130億美元的最大金主微軟（Microsoft）則在解職消息傳開後簡短回覆「堅持」和OpenAI的合作關係，不過紐約時報最新報導，微軟帶頭施壓董事會找回奧特曼。

不少投資人也表達支持奧特曼復職，如果奧特曼選擇另起爐灶也有意願挹資。

OpenAI不像一般公司，董事會的任務並非最大化股東價值，且當中沒有一個人持有OpenAI股份。董事會表示其使命式確保開創「廣泛有益」的通用人工智慧（AGI）。

消息指出，OpenAI共同創辦人兼首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）是此次逼宮的關鍵人物，而他的角色說明OpenAI的研發和產品端出現權力角力。

OpenAI ChatGPT 投資人 微軟

延伸閱讀

OpenAI內部備忘錄外流！ChatGPT之父因「這理由」遭解職 無關瀆職

OpenAI大地震 CEO遭解雇

MLB／卡洛爾、韓德森全票新人王 大聯盟史上第5次

MLB／台美混血卡洛爾全票奪國聯新人王 千賀滉大排第2

相關新聞

OpenAI內部備忘錄外流！ChatGPT之父因「這理由」遭解職 無關瀆職

英國金融時報報導，生成式人工智慧公司OpenAI共同創辦人奧特曼（Sam Altman）17日無預警遭董事會解除執行長職...

以微軟為首的投資人施壓OpenAI 董事會火速商議讓奧特曼回鍋

美國科技媒體《The Verge》報導，人工智慧公司OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）17日遭突襲式解職，...

美債殖利率為何猛降？伊爾艾朗：波動加劇宜繫好安全帶

美國長期公債殖利率17日下滑，全周降幅可觀，30年期美債殖利率更寫下2023年來最大周線降幅紀錄，反映近日數據指向經濟減...

遠距上班風潮 催動商品買氣

新冠疫情期間，美國民眾的消費型態發生重大變化。2020年疫情爆發初期，先是產品支出增加，解封後消費重點又從產品轉回服務。...

電商賣家促銷 找AI助攻

人工智慧（AI）熱潮吹到電子商務市場，亞馬遜、Shopify等平台的賣家開始使用AI工具，幫忙撰寫賣場網頁的商品介紹、並...

布蘭特油價收復80美元

石油輸出國家組織與盟國（OPEC+）傳出正考慮進一步減產，原因是油價持續下跌，且對以色列─哈瑪斯戰爭備極憤怒，而沙烏地阿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。