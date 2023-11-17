唐吉軻德經營揭密：如何靠烤地瓜年賺10億日圓？

日本免稅商店唐吉軻德（Don Don Donki）在台第四家分店，11月於台中盛大開幕，再度引爆排隊熱潮。唐吉軻德近年積極海外展店，人氣商品「烤地瓜」更連年賺進逾10億日圓，粉絲均指出香甜度別家比不上，並非只是便宜。原來背後靠三天特殊處理法，經營出獨家甜度。

「DON DON DONKI～，DON DON DONKI～」明亮顯眼的藍黃主視覺，五花八門的商品，店內隨處可見的討喜吉祥物企鵝Donpen，以及超抓耳的店內音樂，這是超人氣日本折扣商店唐吉軻德，獨特形象在顧客心中烙下深刻印象。

一年賣10億日圓，人氣商品「烤地瓜」身世解謎

琳瑯滿目的商品外，唐吉軻德的食品區常充滿驚喜，包括日本直送的農產品、海鮮，也包括壽司、糯米糰子等日本經典料理，其中，有一項獨特的人氣商品，近年在日本連連創下10億日圓的驚人銷售額，唐吉軻德的廣告牌更標示「10分鐘賣出100個」，那就是「烤地瓜」，系列商品包括烤地瓜大福、烤地瓜蛋塔，以及烤地瓜軟糖等，可見熱潮威力。

根據日本雜誌MonoMax報導，唐吉軻德的烤地瓜在日本人氣極高，定價約200日圓（約台幣42元），收割大票顧客的好評回饋，包括「便宜又好吃」「吃上癮了，每天都要吃」。唐吉軻德販售的烤地瓜，其實已有超過10年歷史，最早可回推至2011年東日本震災，地瓜知名產區茨城縣受到重創，連帶衝擊地瓜農民的生意。為振興災區經濟，唐吉軻德於是引進烤地瓜在店內販售。

唐吉軻德販售的烤地瓜，其實已有超過10年歷史，最初是為了協助振興2011年東日本震災的農民開始販賣的。僅為示意圖，圖片來源／Ingimage。

2014年開始，唐吉軻德重新整頓原料與設備，提升烤地瓜品質與口感，逐漸打響名號，銷量也一路成長，不只深受日本民眾喜愛，也打進海外店鋪。至於唐吉軻德烤地瓜美味的秘訣，在於限定產地，公關指出，「為了確保風味一致，我們只使用來自指定農場精心挑選的食材。」

另外一個秘訣，是特殊的儲藏方式，地瓜採收後不會直接入店，而是先在儲藏室初步處理，存放在濕度90％、溫度攝氏30度的環境，讓地瓜進行「固化」（curing），為期三天。此方法可增加地瓜的保存時間，讓唐吉軻德全年都可販賣烤地瓜外，隨著儲放時間愈久，地瓜的澱粉會轉化為糖份，烤地瓜也將更加香甜。秋季是地瓜主要採收期，據說每年二月，唐吉軻德的烤地瓜風味最佳！

烤地瓜風靡東南亞，成拓店助力

唐吉軻德的烤地瓜聲名遠播，甚至助長了海外拓店的腳步，尤其，日本商業雜誌《PRESIDENT》分析，唐吉軻德的的東南亞模式，主打以食品為中心的「日本品牌專賣店」，甚至超過一半店面，都是食品區。

2017年12月，唐吉軻德首度插旗新加坡，因為日式風格大受歡迎，販售日式便當、壽司，以及日本進口的農產品，更結合居酒屋概念，推出「Drink Drunk Donki」櫃檯，讓顧客小酌一杯，同時佐以商店販售的小菜。其中，報導強調，唐吉軻德特有的「烤地瓜」等日式食品，在當地掀起旋風，甚至出現排隊搶購熱潮，唐吉軻德趁勢進軍泰國，2019年開設首間店面，隔年二號店跟著開幕。

從唐吉軻德2020年「海外戰略報告」數據來看，2019年9月至2020年8月，亞洲共12間店舖，所販售的烤地瓜銷量超過400噸，達2.8億日圓。

唐吉軻德2017年首度插旗新加坡，結合居酒屋概念，推出「Drink Drunk Donki」櫃檯。flickr by Choo Yut Shing

營收創34年新高，2025目標海外營收翻五倍

不只烤地瓜名聲響亮，唐吉軻德近年表現亮眼，母公司泛太平洋國際控股（PPIH）營收連創新高，2023財年（截至2023年6月）年度營收，突破1.9兆日圓，連續第34年增長，營業利益也首度突破千億日圓大關，淨利創14年新高，上看661億日圓。

當前，唐吉軻德在全日本有617間店面，海外市場105家，其中包括港澳、星、馬、泰等亞洲地區，共約40家。根據《日經新聞》，2024年6月前將展店10家，2025年將擴展至64間。

根據唐吉軻德2022年8月釋出，最新中長期經營計畫「2025年／2030年願景」，亞洲地區將是未來主力發展區域，2025年營業利益預計達112億日圓，成長超過五倍。

《君子雜誌》日文版報導，過往日系零售店多因定價太高，難以在東南亞立足，唐吉軻德正好反其道而行，主打平價的生鮮食品，而壓低價格的關鍵，是採取量大且便宜的海運，並同步提升食材保鮮度。

另外，泛太平洋國際控股於2020年，成立出口日本農畜水産品的會員制組織「泛太平洋國際俱樂部」（PPIC），招募有意將產品輸出海外的生產商，再進一步與熊本、沖繩、香川等日本地方政府，簽署合作協定，擴大生產規模，並達到產地直送。

目前唐吉軻德持續朝著，2030年海外營收1兆日圓的目標邁進，而「烤地瓜」這個人氣商品，預計也將隨著店面拓展，席捲各地。

（本文出自2023.11.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）