沃爾瑪CEO：美國未來幾個月將出現通縮

美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）執行長董明倫（Doug McMillon）預期，美國未來幾個月將出現通縮趨勢，這對消費者來說是個好消息，但現在要判斷通縮有多劇烈，還為時過早。

董明倫16日在第3季財報說明會上說：「在美國，我們未來幾個月可能會經歷一段通縮期」，「我們對此感到高興」，因為沃爾瑪希望客戶能享受到更低的價格，現在要判斷通縮有多劇烈還太早。

目前沃爾瑪的五金雜貨和一般商品價格都高於一年前，更遠高於兩年前同期，但董明倫指出，物價漲勢正在放慢，甚至可能開始反轉。

他說，若出現通縮，沃爾瑪的購物者可能開始在罐頭和義大利麵等乾貨食品（dry groceries）、以及牙膏等日常消耗品（consumables）看到價格下跌，而一般百貨的價格「過去幾周或幾個月的跌勢略為加速」。

沃爾瑪股價周四重挫8.1%，先前該公司公布了低於市場預期的2023財年業績預測，抵消了第三財季利潤和銷售額好於預期的影響。

董明倫說，在美國，許多食品類別的定價水平繼續令人擔憂，並補充說，這給消費者帶來了壓力。不過，他表示，一般商品的價格將繼續下降，這將使沃爾瑪在假日購物季中處於有利地位。

即便整體物價仍高於一年前，董明倫的言論凸顯在聯準會（Fed）積極升息後，美國通膨的放緩程度。有「女股神」稱號的方舟投資公司執行長伍德（Cathie Wood）本周稍早指出，美國已陷入通縮趨勢，可能促使Fed開始降息。

不過，每天都會收到美國購物者情況的董明倫，現在必須說服華爾街，沃爾瑪能在通膨消退之際，持續推升銷售並擴張市占。他主張，若基本物資價格下跌，將讓消費者更有餘裕購買一般百貨，有利沃爾瑪。