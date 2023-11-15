快訊

藍白合達共識卻稱心情差 柯文哲嘆：更痛恨民進黨

藍白合了！侯柯鐵粉反應大不同 「最大的贏家馬英九」

紡織富二代自創台虎啤酒 吳祖倫坦承抽大麻：小孩出生已沒吸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在美最暢銷轎車Camry將只賣油電款 豐田力推混合動力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
全美國最暢銷的轎車Camry明年在美國將只推油電款。路透
全美國最暢銷的轎車Camry明年在美國將只推油電款。路透

豐田汽車發表新一代改款的Camry，配備最新的油電混合動力系統，未來這款全美國最暢銷的轎車將只賣油電款，堪稱豐田汽車在美國力推油電車的最大膽嘗試。

新款Camry周二晚上在加州馬利布亮相。豐田汽車表示，油電款讓買家有更多綠能車的選擇，由此也可看見，趁純電動車銷售成長放緩、其他汽車業者紛紛縮減部分電動車計畫，豐田汽車正加緊推廣油電複合動力車。

除新款Camry外，豐田汽車另展示 Crown Signia的新混合動力SUV，這兩款車都將在明年上市。

豐田表示，2025年式Camry採用2.5 L汽油引擎，搭配電子式傳統系統，為前輪以及四輪（AWD）兩種版本提供更多動力。

北美豐田品牌主管David Christ告訴路透，豐田決定讓新款Camry全打造為複合動力車的原因之一，是為配合美國更嚴格的節油規定。他表示，複合動力車能夠展現性能，也是原因之一。

儘管豐田汽車也正加緊開發電動車技術，但仍看好複合動力與插電式複合動力車的需求將保持強勁。豐田採用「多管齊下」的策略來滿足各個市場的客戶需求。

豐田表示，複合動力系統和新型電子式AWD系統能夠提供232匹馬力，比即將停產機械式AWD系統的Camry高出近15%。

豐田並未透露2025年式Camry的定價或燃油效率數據。目前最便宜的複合動力Camry車型售價，比最便宜同款燃油車型高出約2,400美元。

延伸閱讀

台東市民航路轎車追撞機車 58歲男騎士傷重不治

迷路了？7旬老翁誤闖國3嘉義竹崎段 內線逆向狂騎撞轎車倒地

經典房車續戰！大改款Toyota Camry確認下周洛杉磯車展前登場

舉重女神戴「皇冠」！郭婞淳入手Toyota Crown Crossover旗艦跨界跑旅

相關新聞

阿聯酋強化機隊戰力 砸520億美元向波音採購飛機

阿聯酋航空（Emirates）將向波音公司採購95架寬體飛機，總價值520億美元，以迎合全球增加的旅遊需求。這家中東最大...

拜登經濟學民眾不埋單 削弱連任可能性

據英國金融時報（FT）與密西根大學羅斯商學院所做每月民調，只有14%的美國受訪選民認為，拜登主政至今，他們的財務狀況比之...

日本通膨降溫 兩年來首見PPI跌破2%

日本10月生產者物價指數（PPI）增幅大幅收斂，是兩年多來首次低於2%，佐證了日本銀行（央行）認為通膨正在降溫的看法。

美國祭出口限制有漏洞 報告：中企仍狂買晶片製造設備

儘管美國祭出新出口限制措施來遏制中國半導體業的推進，今天出爐的報告顯示，中企仍大量購買美國晶片製造設備來生產先進半導體

華爾街年終獎金最多縮水25% 明年展望也不好

華爾街今年的年終獎金預計會縮水多達25%，主要是利率升高、銀行倒閉、交易撮合業務下滑，以及掛牌上市的公司減少，使得這個行...

在美最暢銷轎車Camry將只賣油電款 豐田力推混合動力

豐田汽車發表新一代改款的Camry，配備最新的油電混合動力系統，未來這款全美國最暢銷的轎車將只賣油電款，堪稱豐田汽車在美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。