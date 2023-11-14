減重藥熱賣也罔效 丹麥上季經濟持續萎縮

丹麥統計局14日公布，丹麥上季國內生產毛額（GDP）萎縮0.3%，是繼第2季也下滑0.3%後連二縮，顯示經濟陷入技術性衰退。彭博資訊報導，這主要是受製藥商產量下滑拖累。

最新數據顯示，丹麥上季工業生產欠佳，尤其是製藥業產出年比下滑10.6%。在糖尿病和減重藥物強勁需求助攻下，丹麥製藥龍頭諾和諾德（Novo Nordisk）已躍居全歐洲市值最高的公司，但仍為生產問題所苦。

丹麥銀行Sydbank高級經濟學家史普羅格爾表示，丹麥上季經濟成長率，與整個歐洲夏季以來的放緩走勢相符，他也說丹麥製藥業近幾季的亮眼表現，掩蓋了丹麥經濟疲弱的實際情況。

歐盟統計局同日公布的數據顯示，整體而言，歐元區上季GDP比起第2季萎縮0.1%，與去年同期相比微增0.1%，都和歐盟統計局上月31日的預測一致，唯一亮點是就業率持續升高，季增率為0.3%，年增率達1.4%。外界預期，歐元區本季經濟若同樣疲軟，就可能陷入技術性衰退。

綜觀歐洲各國，法國上季GDP成長0.1%，西班牙和比利時也各成長0.3%和0.5%，但歐洲最大經濟體德國萎縮0.1%，奧地利、葡萄牙、愛爾蘭等國也陷入萎縮；瑞典和英國則與前一季持平。歐洲成長放緩主要受高通膨、利率升至歷史新高，以及財政政策緩步緊縮等強勁逆風拖累。