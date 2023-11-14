APEC成員國 明年經濟成長不如今年

路透報導，亞太經濟合作會議（ＡＰＥＣ）十二日指出，隨著利率偏高拖慢美國成長步伐，明年ＡＰＥＣ會員國的經濟成長預期會低於今年，也低於全球平均值。中國大陸持續在復甦之路苦戰，而美中之間的緊張使貿易受阻。

舊金山ＡＰＥＣ領袖峰會即將舉行，ＡＰＥＣ秘書處政策支援小組發布新的預測數字，顯示廿一個會員組成的ＡＰＥＣ區域明年經濟成長率將為百分之二點八，比今年的百分之三點三下滑；二○二五年和二○二六年的ＧＤＰ平均成長率則為百分之二點九，低於世界平均的百分之三點二，ＡＰＥＣ會員以外地區則為百分之三點五至百分之三點六。

對於ＡＰＥＣ位處的環太平洋地區，關鍵下行風險包括和出口限制有關的持續通貨膨脹，因天候因素上漲的稻米等農產品價格，以及肥料供應鏈的受阻。抑制通膨需要收緊貨幣政策，會使成長進一步放緩。

今年因中國大陸成長陷瓶頸，ＡＰＥＣ國家的貨物貿易量大致持平，明年預估有所反彈，貨物出口成長將升至百分之四點三，貨物進口則成長百分之三點五。

APEC秘書處政策支援小組主任栗山表示，數據顯示美中歷經多年關稅戰、國安出口限制後，修補彼此歧異至關重要。他說，美中之間因考量國安而產生的出口管控和其他限制，已驅使供應鏈成本上漲，雖然難全面回到疫情前貿易模式，但應避免進一步分化。

栗山指出，資料顯示美中重新交流、去風險化、避免脫鉤的重要，「我認為美中之間的穩定關係，對所有人都是雙贏局面」。