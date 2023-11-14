俄副總理率團登APEC 美證實：可充分參與

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（德國之聲中文網）美國在過去幾個月以來，持續透過多項制裁孤立俄羅斯，不過如今態度似乎出現變化。美國國務院官員13日證實，代替普京出席舊金山亞太經濟合作會議（APEC）的俄羅斯副總理奧弗丘克（Alexei Overchuk）將被視為代表團領導人出席，有機會「充分參加」本周的會議。

自從2022年俄羅斯大規模入侵烏克蘭後，包含普京在內的多名俄羅斯政要、商業巨頭都遭到美國、歐盟等西方勢力制裁。美國國務院上個月也公開稱「不歡迎普京到訪舊金山」，當時俄羅斯則回應稱，應該交由成員自行決定自己的代表。

負責亞太經合會組織的美國國務院官員莫裡（Matt Murray）接受法新社採訪時表示，奧弗丘克「被視為代表團團長，將有機會充分參加本周的活動。」

此次代表出席的奧弗丘克雖然同樣名列歐盟和其他國家的制裁名單，但具體而言並未受到美方制裁。

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莫裡稱，美方在過去一年以來多次重申希望能成為亞太經合會「好的東道主」，雖然允許俄羅斯代表參加，但他也透露，出於外交禮節，奧弗丘克不會和其他與會的國家元首及領導人處於相同水平。

值得注意的是，烏俄戰火爆發後，美國與俄羅斯的關係也連帶降至新冰點，除了祭出重重制裁外，也多次拒絕和俄方接觸，企圖在國際社會中孤立莫斯科。普京也因為受到國際刑事法庭的通緝，缺席早前在南非及印度舉行的金磚峰會和G20峰會，直到10月才現身中國的「一帶一路」高峰論壇。

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除了俄羅斯代表引起討論外，由於香港特首李家超被列為美國制裁名單，最終以「行程安排問題」為由，改由財政司司長陳茂波出席。台灣則是再度派出在國內沒有政治角色的台積電創辦人張忠謀代表。

（綜合報導）

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