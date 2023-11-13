FT：特斯拉提設廠先決條件 印考慮大砍電動車關稅至15%

金融時報引述兩名知情的印度官員報導，印度正在考慮特斯拉有關降低進口電動車關稅的要求。該公司

特斯拉要求關稅減讓，做為在印度設電動車廠的一項先決條件。官員說，特斯拉認為「至少過渡期要有關稅優惠」，他補充表示，「這會有落日條款」。印度為扶植本土汽車產業，4萬美元以下進口車課稅70%，4萬美元以上課100%。

印度正在考慮的是，不論售價、所有電動車的關稅都降到15%，但政府內部意見尚未達成一致。

官員說，降低關稅將適用於所有電動車製造商，是對印度有利的方案，而非只為一家公司精心設計的方案。

金融時報指出，對特斯拉來說，在印度設廠會是一個大膽冒險的賭注。印度的電動車市場還處於早期階段，主要集中於兩輪車，想贏得此一以低價車為主的市場，價格必須深具競爭力。

特斯拉據悉與印度政府會談時表示，可製造3萬美元不到的電動車在印銷售，也可能出口到該地區其他國家。