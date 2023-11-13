銅價大跌 絆住綠能轉型

華爾街日報（WSJ）報導，最近綠能轉型發展已遭遇亂流，美國離岸風力發電場計畫陸續中止、再生能源業者股價一落千丈，還有美國汽車製造商縮減電動車投資規模。

雪上加霜的發展則是銅價。紐約銅期貨價格過去十個月來已下跌逾12%至每磅約3.5870美元，倫敦金屬交易所（LME）3個月銅期貨同期也跌9.8%，跌到每噸8,035.50美元，原因包括全球最大銅消費國中國大陸的疫後復甦不如預期、全球製造業景氣降溫、及智利和秘魯這兩大產銅國的供應干擾緩解及美元走強等。

銅價未來幾個月可能維持疲軟，因為歐元區經濟瀕臨衰退、中國大陸也出現新的減緩跡象。國際銅業研究組織（ICSG）預測，明年銅產量將超出需求46.7萬噸。

分析師指出，這種時機錯配的結果，就是銅暫時供過於求，壓低了銅價，卻也阻礙了銅礦投資，導致未來可能難以滿足建設風電場和太陽能電場、及生產電動車的需求。

高盛金屬策略師史諾登說，這種發展可能導致銅供應短缺、價格大漲，「這是時間問題，而非會不會發生，市場正邁向極度短缺的狀態，銅價將逐漸上揚」。

Freeport-McMoRan和嘉能可（Glencore）都在最近的法說會表示，正在等待銅價上漲，才會承諾推動大型的新投資。Freeport-McMoRan公司執行長夸克表示，開發新礦場的資金成本升高。

嘉能可執行長納格也說，他想在需求來臨時再供應銅給全世界，而非需求出現之前，他傾向在銅價漲到每磅至少4.5美元時，再開發預料能生產銅30年的阿根廷新礦場。

花旗集團全球商品研究主管雷頓說，新的能源來源、電池及電力設施的營建商正爭取更多銅，但其用量占比不到10%。他估算，如果沒有綠能市場的持續成長，銅價可能比現在低約15%。

分析師說，很快就會需要新的銅礦投資，因為開發新礦場需時數年。麥肯錫顧問公司預期，到2031年時，銅的供應缺口為650萬公噸。高盛預估，供應缺口擴大，將使在一年後的銅價漲至每磅4.5美元，2025年再漲破6.8美元。