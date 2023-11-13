巴隆：拜習會 市場難有激情

美國總統拜登與中國大陸國家主席習近平15日將在舊金山會晤，巴隆金融周刊（Barron's）分析，這場會談頂多只能安撫投資人，難以帶給市場激情，因為只能使美中關係回到「重啟對話、避免衝突」的原點，值得關注的是拜登政府重視的議題能否談出實質進展，並緊盯可能影響特定產業的訊息。

拜登和習近平將在亞太經合會（APEC）峰會場邊舉行雙邊會談，將是兩人睽違一年後首次會晤，美國財政部已表示，財長葉倫也將參加這場會議。「拜習會」預料將商討雙方貿易與重啟軍事對話等美中關係、以及台海、俄烏、中東等地緣政治情勢議題，紐時報導，拜登將尋求向習近平清楚表明，對中國大陸干預台海局勢的憂心。

巴隆周刊指出，投資人至少可期待，美中目前都無意挑起新衝突，因為穩定美中關係都符合兩人的利益，可期待的最佳成果就是重回一年前的原點：承諾重啟對話，避免衝突。

歐亞集團（Eurasia）政治與政策分析師艾倫認為，這次拜習會最大的收穫，應為表明美中軍方高層恢復對話，那是近來「美中關係的一大缺口」。

但除此之外，分析師認為，拜習會可能談不出可讓市場大為振奮的結果，仍無助於扭轉投資人的既定看法：美中關係免不了進入摩擦加劇的新階段。

政治諮詢公司Veda Partners經濟研究主管崔姿說：「足以左右市場走勢的大事件，像是提高或降低關稅，這回沒得指望。」她研判，若這次拜習會在氣候、鋼鐵傾銷、人權等議題上談不出什麼實質進展，那麼約3,700億美元中國大陸出口產品遭課徵的關稅，可能不會有多大變化。

不過，投資人仍應關注一些影響特定產業的消息，包括字節跳動旗下TikTok是否又會遭遇從嚴檢視、是否可能對自駕車關鍵技術光學雷達（lidar）設限，以及半導體技術是否面臨額外限制等。

根據彭博資訊報導，習近平將趁舊金山之行接見美國商界領袖。近來，基於中國大陸經濟成長減緩、政府對經濟干預加深，修訂反間諜法引起外國主管疑慮，美國企業正評估對中國大陸的曝險。