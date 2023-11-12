高盛預期美元明年走弱

高盛集團策略師表示，美元明年前景可能轉黯淡，但堅實的美國經濟和高殖利率，可能對美元構成支撐。

彭博資訊報導，高盛策略師10日發布年度匯率展望報告表示：「美元價值仍然偏高，我們預期全球經濟將在明年恢復到更佳平衡，這應該會隨著時間對美元構成壓力。」

雖然美元目前比上個月達到的今年高點下滑，但今年來仍升值約1.6%。隨著聯準會（Fed）暗示有意在長時間內保持高利率，以抑制通膨，美元今年有望連續第三年升值。

高盛策略師預期，美元明年應會出現較小幅度的貶值，而非像是1980年代簽署廣場協議後的大幅貶值。高盛策略師預測，歐元明年有望從目前約1.07美元升至1.1美元，主要受2024年下半年經濟成長將復甦支撐，屆時能源價格高漲的衝擊已消退。不過，這條升值之路將「具有挑戰性」。

至於日圓，高盛預期日圓未來六個月內將從目前的1美元兌152日圓貶至155日圓。