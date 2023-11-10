快訊

游淑慧曝侯友宜民調北市躍第一 支持度衝上四成

汪小菲爆徹底與大S切割 「S Hotel改名」新名稱曝光

民進黨輔選大將「酒店摟妹」被踢爆！ 火速請辭獲准

特斯拉股價為何重挫5%？被分析師嫌「非常昂貴」

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
特斯拉（Tesla）9日股價挫跌約5%。 歐新社
特斯拉（Tesla）9日股價挫跌約5%。 歐新社

電動車大廠特斯拉（Tesla）被滙豐銀行（HSBC）分析師嫌股價太貴後，周四股價收盤大跌5.46%，收在209.98美元。滙豐開始對特斯拉展開投資評級，首份報告給出146美元目標價，以及相當於「賣出」的評級。這價位代表特斯拉要從目前水準再跌大約30%。

CNBC網站報導，滙豐分析師說，特斯拉執行長馬斯克是位「擁有崇拜追隨者的魅力執行長」，但交出成果的時間還很難確定。因而質疑特斯拉是否值得目前的估值。

除了這份最新的看空評級報告，在瑞典，維修站、充電站的罷工擴大，增加特斯拉營運壓力；在美國，特斯拉工廠雖沒罷工問題，也面臨勞方來的壓力。

滙豐分析師團隊在報告中提到，特斯拉的許多雄心萬丈的未來科技想望，必須成為事實，才足以支撐現在的股價水準。例如：無人駕駛系統、人型機器人、超級電腦等方案進展大為延後，還沒看到具體成果。「研發明顯延後，顯示這些方案要進行商業運用時，技術不足或是法規上不可行。這些對特斯拉而言，是很重大的風險」。

滙豐看好特斯拉的地方是，它的核心事業電動車，挑戰者不多，而且電動車的滲透率上升，是個成長市場而且可望長達數十年。特斯拉在電動車領域已是成本領導者，應該會持續保有如此地位。

瑞典多個工會正以在維修站和充電站的擴大罷工、不為特斯拉在碼頭卸貨等方式，向特斯拉施壓，逼迫特斯拉同意與維修部門簽署一個薪資議價團體協約。特斯拉在瑞典的維修部門聘用了技師、機械師維修客戶的車輛。勞工行動根據報導，有可能會擴散到挪威。

美國方面，美國總統拜登周四向美國聯合汽車工會（UAW）勞工說，支持他們也去和特斯拉、豐田（Toyota）等其他車廠談判團體協約。

特斯拉預定本月底舉辦一場Cybertruck活動，不過至今最終版本的Cybertruck的規格、定價都還沒有正式公布。汽車討論平台Autopian報導，特斯拉最近已在一些推銷場合讓幾輛Cybertruck出場熱身，製造品質與設計遭到玩家和專業人士嚴厲批評。

特斯拉 美國 罷工

延伸閱讀

特斯拉電動車逆勢漲價

到郵局匯138萬買特斯拉！她被通知少10萬 一查才知被行員「誤踢」進座位

男星特斯拉「4個車門都沒關」停一下午 他曝結果網全嚇壞

大摩：特斯拉已享有iPhone時刻 現在缺App Store

相關新聞

以太幣大漲10%突破2,000美元 貝萊德一個動作引發買盤

資產管理巨擘貝萊德（BlackRock）已註冊要成立一檔以太幣信託，這可能是邁向請求監管機構核准與以太幣連動的ETF的第...

特斯拉股價為何重挫5%？被分析師嫌「非常昂貴」

電動車大廠特斯拉（Tesla）被滙豐銀行（HSBC）分析師嫌股價太貴後，周四股價收盤大跌5.46%，收在209.98美元...

還苦刷「理想型」？AI分析交友軟體 揭幸福關係密碼是這個

有了數據驅動的科技工具輔助，各種AI賦能的交友軟體讓人類愛情行為模式更透明。最近，一份運用機器學習分析伴侶關係的研究顯示，各類約會交友平台上常見的篩選對象條件如身高、年齡、種族、職業等，最能和幸福關係有正面連結的，其實和許多人想像的不同。數據專家指出，這可能顯示，許多人找對象的方式根本都錯了。

傳蘋果共同創辦人沃茲尼亞克輕微中風 已出院返美

蘋果公司共同創辦人沃茲尼亞克（Steve Wozniak）在墨西哥因「輕微」中風入院治療，他今天告訴美國廣播公司新聞網（...

美公債市場被擾：ICBC在美子公司遇網攻 客戶改道交易

知情人士周四說，中國大陸最大銀行中國工商銀行（ICBC）的金融服務部門遭網攻，導致大量交易無法結算，迫使客戶改道交易，美...

油價止跌 鈀金跌破1,000美元為五年首見

國際原油期貨周四（9日）小幅上漲，布蘭特原油期貨收於每桶80美元以上，經過先前一波大幅下跌後，技術指標顯示市場已經超賣；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。