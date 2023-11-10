特斯拉股價為何重挫5%？被分析師嫌「非常昂貴」

電動車大廠特斯拉（Tesla）被滙豐銀行（HSBC）分析師嫌股價太貴後，周四股價收盤大跌5.46%，收在209.98美元。滙豐開始對特斯拉展開投資評級，首份報告給出146美元目標價，以及相當於「賣出」的評級。這價位代表特斯拉要從目前水準再跌大約30%。

CNBC網站報導，滙豐分析師說，特斯拉執行長馬斯克是位「擁有崇拜追隨者的魅力執行長」，但交出成果的時間還很難確定。因而質疑特斯拉是否值得目前的估值。

除了這份最新的看空評級報告，在瑞典，維修站、充電站的罷工擴大，增加特斯拉營運壓力；在美國，特斯拉工廠雖沒罷工問題，也面臨勞方來的壓力。

滙豐分析師團隊在報告中提到，特斯拉的許多雄心萬丈的未來科技想望，必須成為事實，才足以支撐現在的股價水準。例如：無人駕駛系統、人型機器人、超級電腦等方案進展大為延後，還沒看到具體成果。「研發明顯延後，顯示這些方案要進行商業運用時，技術不足或是法規上不可行。這些對特斯拉而言，是很重大的風險」。

滙豐看好特斯拉的地方是，它的核心事業電動車，挑戰者不多，而且電動車的滲透率上升，是個成長市場而且可望長達數十年。特斯拉在電動車領域已是成本領導者，應該會持續保有如此地位。

瑞典多個工會正以在維修站和充電站的擴大罷工、不為特斯拉在碼頭卸貨等方式，向特斯拉施壓，逼迫特斯拉同意與維修部門簽署一個薪資議價團體協約。特斯拉在瑞典的維修部門聘用了技師、機械師維修客戶的車輛。勞工行動根據報導，有可能會擴散到挪威。

美國方面，美國總統拜登周四向美國聯合汽車工會（UAW）勞工說，支持他們也去和特斯拉、豐田（Toyota）等其他車廠談判團體協約。

特斯拉預定本月底舉辦一場Cybertruck活動，不過至今最終版本的Cybertruck的規格、定價都還沒有正式公布。汽車討論平台Autopian報導，特斯拉最近已在一些推銷場合讓幾輛Cybertruck出場熱身，製造品質與設計遭到玩家和專業人士嚴厲批評。