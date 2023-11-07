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台積電ADR續漲0.9% 連六日上漲 溢價8.1%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周一上漲0.9%，收在92.60美元，連六日上漲，較台北交易溢價8.1%。費城半導體指數跌0.3%。

美國股市周一勉強維持上周漲勢，投資人看好聯準會（Fed）結束升息，如今正觀望多位Fed官員的談話提供更多政策線索，也留意新公債標售狀況。

道瓊工業指數漲34.54點，漲幅0.1%，報34,095.86點；標普500指數漲7.64點，漲幅0.2%，報4,365.98點；那斯達克綜合指數漲40.50點，漲幅0.3%，收在13,518.78點。

台灣加權股價指數周一上漲141.71點，收在16,649.36點，台積電小漲0.2%收在550.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 128.58 -0.25 118.50 8.51

中華電 CHT 117.25 +0.05 117.50 -0.21

台積電 TSM 594.58 +0.88 550.00 8.11

聯電 UMC 48.80 -1.55 49.40 -1.22

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 Fed 道瓊工業指數

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