華爾街示警：中東衝突 恐引發全球經濟衰退

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
摩根大通集團執行長戴蒙。（路透）
摩根大通集團執行長戴蒙。（路透）

兩位華爾街大佬警告，中東衝突可能引發全球經濟衰退，因為人道主義危機加劇世界經濟所面臨的挑戰。貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，以哈衝突及俄烏戰爭未止，將世界「幾乎推向一個全新的未來」。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，以哈戰爭和俄烏戰爭結合在一起，「相當可怕和不可預測」。

華爾街對全球經濟的負面看法也獲得經濟學人（Economist）回響，刊出「世界經濟正違背地心引力，不可能持久」的文章。

全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克表示，哈瑪斯10月7日的暴行、以色列猛攻加薩，以及俄烏戰爭未止等事件，將世界「幾乎推向一個全新的未來」。

芬克接受星期日泰晤士報訪問時說：「地緣政治風險是影響我們生活的重要因素。全球的恐懼都在升高，希望則在減少。恐懼加劇會使得消費或支出縮減更烈。因此，長遠來看，恐懼會造成經濟衰退，如果我們的恐懼持續上升，歐洲經濟衰退的可能性就會增加，美國也是。」

美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙也對這家英國報紙說，以哈戰爭和俄烏戰爭結合在一起，「相當可怕和不可預測」。他說：「現在地緣政治面發生的事，對世界的未來──自由、民主、糧食、能源、移民──最為重要。」

戴蒙三周前也發表過類似言論。他上月警告，現在是「數十年來世上所見的最危險時刻」，衝突升級可能對能源價格、食品成本、國際貿易和外交關係產生「深遠影響」。

華爾街對全球經濟的負面看法也獲經濟學人回響，刊出「世界經濟正違背地心引力，不可能持久」的文章。

以哈戰爭被認為威脅全球經濟，是因為該地區石油供應占全球市場的三分之一，而經濟學家擔心油價飆升引發經濟衰退。

華府外國政策智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行長坎普（Frederick Kempe）日前在CNBC舉辦的一場活動上指出，愈來愈多大企業執行長跟戴蒙一樣，擔憂中國大陸、俄羅斯和中東的問題，「我所交談過的每位執行長、每家銀行，目前對地緣政策的考量都是五年前不曾想過的」。

華爾街 美國

延伸閱讀

GOGORO想賣？車行老闆估金額「一票人傻眼了」 ：最大敗筆

40年後仍不衰！「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

又一位投資大咖示警 世界局勢非常危險

多重資產基金 募集熱

相關新聞

華爾街示警：中東衝突 恐引發全球經濟衰退

兩位華爾街大佬警告，中東衝突可能引發全球經濟衰退，因為人道主義危機加劇世界經濟所面臨的挑戰。貝萊德（BlackRock）...

特斯拉在德打造平價電動車 凸顯搶攻大眾市場決心

知情人士6日說，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）將在柏林近郊的工廠，生產售價僅2.5萬歐元（2.6萬美元）的電動車。這...

日銀總裁：寬鬆政策還不能結束

日本銀行（央行）總裁植田和男昨天表示，日本實現百分之二通膨目標的可能性正逐步增加，但還不足以結束超寬鬆貨幣政策；此外，明...

沙俄維持減產 油價走高

沙烏地阿拉伯和俄羅斯再度證實，年底前都將維持縮減石油供應每日100多萬桶的做法，儘管中東局勢動盪擾亂全球市場。國際油價6...

禁空令發酵 韓股大漲

南韓股市6日大漲，因監管機構再次全面禁止放空股票，為期八個月左右。此舉似乎是為了在明年國會選舉之前安撫散戶投資人。

大型顧問公司起薪凍漲 反映疫後人才爭奪戰告終

多家大型顧問公司紛紛傳出「凍漲」美國應屆畢業生的起薪，反映新冠疫情後人才爭奪戰導致薪資飆高的情況已成過去，如今競爭就業機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。