華爾街示警：中東衝突 恐引發全球經濟衰退

兩位華爾街大佬警告，中東衝突可能引發全球經濟衰退，因為人道主義危機加劇世界經濟所面臨的挑戰。貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）表示，以哈衝突及俄烏戰爭未止，將世界「幾乎推向一個全新的未來」。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）表示，以哈戰爭和俄烏戰爭結合在一起，「相當可怕和不可預測」。

華爾街對全球經濟的負面看法也獲得經濟學人（Economist）回響，刊出「世界經濟正違背地心引力，不可能持久」的文章。

全球最大資產管理公司貝萊德執行長芬克表示，哈瑪斯10月7日的暴行、以色列猛攻加薩，以及俄烏戰爭未止等事件，將世界「幾乎推向一個全新的未來」。

芬克接受星期日泰晤士報訪問時說：「地緣政治風險是影響我們生活的重要因素。全球的恐懼都在升高，希望則在減少。恐懼加劇會使得消費或支出縮減更烈。因此，長遠來看，恐懼會造成經濟衰退，如果我們的恐懼持續上升，歐洲經濟衰退的可能性就會增加，美國也是。」

美國最大銀行摩根大通執行長戴蒙也對這家英國報紙說，以哈戰爭和俄烏戰爭結合在一起，「相當可怕和不可預測」。他說：「現在地緣政治面發生的事，對世界的未來──自由、民主、糧食、能源、移民──最為重要。」

戴蒙三周前也發表過類似言論。他上月警告，現在是「數十年來世上所見的最危險時刻」，衝突升級可能對能源價格、食品成本、國際貿易和外交關係產生「深遠影響」。

華爾街對全球經濟的負面看法也獲經濟學人回響，刊出「世界經濟正違背地心引力，不可能持久」的文章。

以哈戰爭被認為威脅全球經濟，是因為該地區石油供應占全球市場的三分之一，而經濟學家擔心油價飆升引發經濟衰退。

華府外國政策智庫大西洋理事會（Atlantic Council）執行長坎普（Frederick Kempe）日前在CNBC舉辦的一場活動上指出，愈來愈多大企業執行長跟戴蒙一樣，擔憂中國大陸、俄羅斯和中東的問題，「我所交談過的每位執行長、每家銀行，目前對地緣政策的考量都是五年前不曾想過的」。