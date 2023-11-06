巴隆：美股有望繼續上攻

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

巴隆金融周刊（Barron's）分析，美國股市上周大漲後，有望繼續上攻，但也提醒投資人，美股已提前反映企業的獲利成長，可能加劇個股的波動。

美股上周漲勢的利多，包括美國財政部本季發行公債額少於先前預期，導致美國公債殖利率下降，接著是聯準會（Fed）按兵不動，市場解讀Fed主席鮑爾暗示這輪升息循環已完成。再來是美國10月就業市場降溫。

巴隆認為，現在有更多理由對股市保持樂觀，Fed釋出鴿派訊號與10月就業報告，使投資人更加預期美國經濟能夠軟著陸，現況有利股票和債券，但從現在到2024年底可能會發生很多事，市場也可能會回測一、兩次低點。

然而，個股卻出現很大的波動。Roku、Shopify、Palantir在發布上季財報後都應聲大漲逾20%，安森美半導體、雅詩蘭黛則在公布財報後重挫19%以上。

根據Evercore的資料，在這個財報季中，目前已公布財報的標普500指數成分股公司，每股盈餘比預期高6.9%。問題在於，標普今年來已上漲13.5%，提前反映了如此的獲利表現。

Tolou資本管理公司創辦人哈奇米安說，造成股市波動的因素是，市場已反映企業2024、2025年的獲利成長，「若未實現成長，股市就會下跌」。另外，利率處於高點也可能拖慢經濟成長，從而影響2024、2025年的企業獲利。

美國 Fed 標普

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