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就業數據差補上一拳！美長債殖利率本周猛摔逾30基點

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國長期公債殖利率近日來大跌，10年期和30年期美債殖利率周跌幅深重，眼看就要分別寫下2020年3月和去年11月以來最大單周跌幅紀錄。圖／路透
美國長期公債殖利率近日來大跌，10年期和30年期美債殖利率周跌幅深重，眼看就要分別寫下2020年3月和去年11月以來最大單周跌幅紀錄。圖／路透

美國長期公債殖利率近日來大跌，10年期和30年期美債殖利率本周跌幅深重，眼看就要分別寫下2020年3月和去年11月以來最大單周跌幅紀錄，這跟兩周前殖利率躍上多年高峰的情景大異其趣。

MarketWatch報導，債市在短短幾周內風雲變色，是因為投資人對美國經濟展望的看法迅速轉變，如今轉向經濟成長減速可能使聯準會（Fed）升息循環戛然而止，通膨問題也將不是問題。

美債殖利率3日早盤繼續滑落，因為美國10月非農就業報告比預期弱，觸動新一波公債買盤。

紐約3日早盤，30年期美債殖利率墜落12.5個基點，降到4.695%，10年期殖利率同步猛摔16.2個基點，降至4.506%左右。本周來10年期和30年期殖利率降幅都超過30個基點。債券價格與殖利率走向相反。

10年期美債殖利率3日跌勢之猛，是今年3月17日以來最劇烈。當時適逢加州矽谷銀行（SVB）倒閉一周後，金融市場瀰漫風聲鶴唳的氣氛，投資人紛紛遁入債市避險，買盤踴躍。

美國 投資人

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