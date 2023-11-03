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安聯投信：晶片製造商獲利增長30% 台股明年漲幅勝今年

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
安聯投信預測台灣半導體公司明年獲利將增長約30%，帶動台股復甦。美聯社
安聯投信預測台灣半導體公司明年獲利將增長約30%，帶動台股復甦。美聯社

根據台灣規模最大主動式基金的經理人，在晶片股獲利回升帶動下，台股明年很可能擺脫地緣政治的憂慮，出現復甦。

安聯投信總經理陳彥婷接受彭博資訊訪問表示，2024年，台灣半導體公司的獲利將增長大約30%。相較下，台灣上市公司整體成長率預計是20%。

彭博彙編數據顯示，美中台之間的緊張局勢升級以及對全球經濟放緩的擔憂，促使海外投資人今年自台股撤資74億美元，金額是亞洲最高。不過，台灣加權指數今年來仍上漲了16%，是亞洲表現第二好的主要股市，僅次於日本。

陳彥婷說，「地緣政治風險對台灣人來說不是新聞」。在俄烏戰爭和以哈衝突後，世上任何地方都可能出現類似風險，而「降低地緣政治風險的最佳方式是在資產類別或行業方面實現多樣化」。

她指出，主要推動台灣晶片公司成長的動力，包括終端消費者需求改善和半導體業庫存去化結束，而與AI相關的半導體需求將繼續蓬勃發展。台股明年漲幅預計大於今年。

她相信台股的獲利成長能再次吸引外資。台灣製造商已經日益多元化生產基地，減輕地緣政治憂慮將有助提高競爭力。

台股 半導體 風險

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