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台積電ADR勁揚1.7% 日月光與聯電跟進費半大漲逾2%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（1日）收盤勁揚，台積電ADR收盤大漲1.73%，報87.80 美元，換算為台幣為每股570.37元，較台北交易股票溢價率為8.02%。日月光與聯電ADR勁揚逾2%。

道瓊工業指數1日收盤上漲221.71點，漲幅0.67%，報33,274.58點；標普500指數連續第三天上漲，收盤上漲44.06點，漲幅1.05%，報4,237.86點；那斯達克指數上漲210.23點，漲幅1.64%，報13,061.47點。

費城半導體指數大漲2.3%至3,290.95點。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 123.75 +2.28 114.50 8.08

中華電 CHT 116.41 +0.59 117.00 -0.50

台積電 TSM 570.37 +1.73 528.00 8.02

聯電 UMC 47.29 +2.25 47.00 0.62

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台股 台積電

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