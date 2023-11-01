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美股早盤／Fed利率決策即將出爐 那指早盤漲近0.5%

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
美股1日早盤在平盤附近狹幅波動，市場靜候Fed利率決策。路透
美股1日早盤在平盤附近狹幅波動，市場靜候Fed利率決策。路透

美股道瓊工業指數1日早盤在平盤狹幅波動，投資人在歷經10月的慘跌後，靜候聯準會（Fed）即將出爐的利率決策。在科技股上漲的帶動下，那斯達克綜合指數早盤的表現在紐約三大指數中一枝獨秀，漲近0.5%。

道瓊工業指數早盤小漲0.1%、標普500指數漲0.3%。受微軟、亞馬遜均上漲約1.5%的激勵，那斯達克指數漲近0.5%。費城半導體指數漲0.4%、台積電ADR漲近0.4%

Fed定美東時間1日下午2時（台北時間2日凌晨2時）公布最新利率決策，Fed主席鮑爾將在凌晨2時30分召開記者會。市場預期Fed將按兵不動，芝商所FedWatch工具顯示，Fed把聯邦資金利率保持在現行水準的機率逼近100%。

Bleakley顧問集團資訊長布克瓦說，Fed的升息行動可能已落幕，但尚未結束縮減資產負債表，這將是未來持續緊縮的方式。他預期，Fed的會後聲明可能平淡無奇，但量化緊縮（QT）將持續下去，在金融情勢趨緊下，QT將取代升息。

另外，美國財政部1日宣布，將在下周標售1,120億美元的長債，包括3年期、10年期、30年期的美債，規模雖比之前擴大，但不如市場預期的1,140億美元，原因可能是財政部擔心財政赤字逐漸上升。美國10年期公債殖利率1日應聲下跌10個基點至4.83%。

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國10月民間企業增聘員工人數為11.3萬人，低於市場預期的13萬人，薪資增幅也不如預期，顯示美國勞動市場正在降溫。

Fed 指數 美國 美股

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