不加班、上班時間自由還有一堆福利！日社長扭轉「工廠低薪髒亂」形象 業績提升20倍

一般說到工廠的工作，或許會給人環境髒亂、低薪又工時長等等的負面印象。不過有一位日本工廠老闆，為了改善這樣的形象，不惜大手筆斥資改善環境，改革工作制度，結果員工效率更好，達到雙贏的成果。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，岐阜市印刷加工工廠「坂口捺染」的社長坂口輝光，認為人才就是公司的一切，貫徹著「從業員第一主義」的思想。為了改變工廠給人的負面形象，過去他豪擲4億日幣（約相當於新台幣8307萬元）翻修硬體，例如裝設效果更好的隔熱材，好讓空調更能發揮，走道也改裝得更開闊，員工休息室也變得煥然一新，零食多到像是開雜貨店一樣。

另外，坂口還引進晨間瑜珈，取代原本的收音機體操。平時管理也採取「超放任主義」，員工們上班時可以自由選擇服裝，而如果因為家庭因素等緣故，平常也能自由調整上班時間，基本也不加班。未來他還打算繼續投資，增設三溫暖、健身房等更多的設施。

在這些改良措施下，儘管工廠本身設在比較偏遠的地區，但是底下員工一口氣增加了十倍，且上至70多歲、下至10幾歲的成員，都變得能夠樂在工作，連帶也會懂得要求自我成長，促進整體更為進步，工廠業績大幅提升了20倍，看到了改革的成效。