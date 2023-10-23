學者預期 ECB升息循環將告終

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

經濟學家預估，歐洲央行（ECB）已完成升息循環，本周將按兵不動，但由於還在抗擊高通膨，將對外傳達政策政策利率至少將維持到明年上半年，意味著最快明年7月才會開始降息。

ECB預定26日公布利率決策，預料將維持存款利率於4%，再融資利率也將保持在4.50%，暗示9月升息可能是本輪升息循環最後一次。

彭博資訊經濟學家指出，在ECB內部的論戰中，強硬鷹派官員似乎輸掉了維持12月最後一次升息可能性的戰役，中間派與鴿派官員則成功改變討論方向，從是否需要再升息一次轉向利率要按兵不動多久。最近的經濟數據也出現升息正衝擊信用準備、經濟動能大幅減弱的諸多證據。

彭博經濟學家指出，ECB降息時機將取決於通膨降低的速度，預料會在明年6月首次降息。

路透12~19日訪調的85位經濟學家中，略高於40%受訪者預測，ECB將在明年7月的會議前首次降息，到明年9月底時存款利率將降至3.50%，比目前低了1個百分點（4碼）。

ECB 通膨

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