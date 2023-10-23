澳洲粉紅鑽 投資新寵兒

通膨持續居高不下，引發全球競相爭奪被視為具長久價值的稀有資產，而粉紅鑽愈來愈受到富人與投資人的歡迎。

日經新聞報導，粉紅和其他色彩的鑽石極為稀有，用於製作珠寶時備受市場追捧。迄今為止發現的天然粉紅鑽中，90%以上來自澳洲。

澳洲礦業巨擘力拓（Rio Tinto）在2020年11月關閉了澳洲西部阿蓋爾（Argyle）礦場，天然粉紅鑽的大部分產量都來自此礦場。阿蓋爾粉鑽因色澤深邃而特別珍貴，隨著這座礦場停止運作，這些寶石的價格將繼續走高。

力拓17日在伯斯舉行的獨家銷售活動中，展示品包括礦場關閉前所開採的阿蓋爾鑽石，這些鑽石將在澳洲和歐洲巡展，直至11月20日投標結束。這系列鑽石的亮點是一顆0.14克拉鑽石，被美國寶石學院評為「彩紅色」（fancy red），為最稀有的鑽石顏色之一。業界人士推估售價可望達數十萬美元。

參加此次活動的大阪Labios交易公司執行長岡田英樹參表示，「隨著通膨推升各種物價，富人正找尋五到十年內不會貶值的商品」。

阿蓋爾礦場過去年產3,000萬克拉的鑽石，但粉紅鑽產量不超過0.1%。礦場關閉後，各界對粉紅鑽的興趣日增，價格跟著水漲船高。去年一顆11.15克拉的粉紅鑽在瑞士拍賣會上以5,770萬美元售出。蒂芙尼（Tiffany）今年1月購買了35顆阿蓋爾粉紅鑽，並形容是「歷史性收購」。

阿蓋爾鑽石吸引了富有買家和投資人，原因之一是它可以透過刻在寶石上的識別碼加以鑑定。

力拓鑽石銷售主管克利契表示，多年來即使在經濟週期或股市起伏中，阿蓋爾鑽石的價格表現也一直強勁且穩定。