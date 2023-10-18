ASML談美出口新規：可能影響在中國的中長期銷售

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，美國出口新規定將在中期至長期內影響該公司對中國大陸的銷售。

ASML在聲明中表示，新規定將「可能在中期至長期內影響其系統產品銷售的地區分布」。

ASML預期，受到新規定侷限的大陸先進半導體廠的數量有限，預料不會對ASML今年的財務展望產生重大影響，到2030年的長期展望也不受影響。這家科技巨擘預計18日公布第3季財報。

ASML股價17日收盤上漲0.58%，至每股572.90歐元，盤中一度下跌2.3%。

ASML表示，將尋求美國當局進一步澄清新規定的範圍。今年稍早，美國限制對中國大陸出口先進技術的行動已經影響ASML。中國是該公司最大市場之一。

荷蘭政府在面臨美國拜登政府的壓力下，已實施限制規定，針對一些浸潤式DUV設備對中國大陸的出口設限，將從1月1日生效。浸潤式DUV微影設備是ASML第二先進的產品，而該公司已經受到限制，不能把最先進的產品EUV設備賣給中國。