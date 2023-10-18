快訊

藍白合陷僵局！侯營再拋橄欖枝 提初選、民調並行方案

有iPhone「換換病」超虧、手機愈用愈久才對？內行人曝1動作攤平更划算

飲食清淡不菸酒 34歲女健檢竟卵巢癌晚期！不完全「沉默」觀察5難辨症狀

ASML談美出口新規：可能影響在中國的中長期銷售

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，美國出口新規定將在中期至長期內影響該公司對中國大陸的銷售。路透
荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，美國出口新規定將在中期至長期內影響該公司對中國大陸的銷售。路透

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，美國出口新規定將在中期至長期內影響該公司對中國大陸的銷售。

ASML在聲明中表示，新規定將「可能在中期至長期內影響其系統產品銷售的地區分布」。

ASML預期，受到新規定侷限的大陸先進半導體廠的數量有限，預料不會對ASML今年的財務展望產生重大影響，到2030年的長期展望也不受影響。這家科技巨擘預計18日公布第3季財報。

ASML股價17日收盤上漲0.58%，至每股572.90歐元，盤中一度下跌2.3%。

ASML表示，將尋求美國當局進一步澄清新規定的範圍。今年稍早，美國限制對中國大陸出口先進技術的行動已經影響ASML。中國是該公司最大市場之一。

荷蘭政府在面臨美國拜登政府的壓力下，已實施限制規定，針對一些浸潤式DUV設備對中國大陸的出口設限，將從1月1日生效。浸潤式DUV微影設備是ASML第二先進的產品，而該公司已經受到限制，不能把最先進的產品EUV設備賣給中國。

美國 半導體

延伸閱讀

加薩醫院爆炸死傷慘重 拜登「震怒哀慟」喊查

以哈互指控！加薩醫院遭炸釀500死 阿巴斯不見拜登了

拜登訪以色列表達堅定支持 外媒：白宮面臨政治挑戰

拜登將訪中東 歐股再度收高

相關新聞

Nvidia 說可能被迫撤出部分國家 產品開發延後 因美擴大晶片管制

在美國拜登政府擴大對特定先進技術的出口限制措施後，繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）17日表示，可能被迫將部分業務撤出遭到...

日本國家隊失敗連連 Rapidus攻半導體要成功是不打台積電？

日本官民合作的公司「Rapidus」首座晶圓工廠動土。回顧過去，日本傾國家之力扶植半導體、液晶面板等產業，聯合民間大企業，多遇頓挫。由八家本土企業合資的Rapidus會有什麼不一樣？專家認為最好的生存戰略是不正面挑戰台積電。

美債殖利率因零售數據暴起 道瓊小漲13點、那指跌34點

投資人分析了最新的債券殖利率走勢以及企業財報季的動能加強，史坦普500指數收盤接近持平。

藝品拍賣市場吹冷風 倫敦晚拍銷售總額下滑28%

上周在倫敦舉行的多場主要現代與當代藝品拍賣會，進一步驗證藝品拍賣市場正在放緩，也為預定11月登場、年度最大的紐約秋季拍賣...

美擴大限制 禁輝達降規晶片輸陸

美國官員十七日宣布，計畫禁止輝達（Nvidia）等公司設計的先進人工智慧（ＡＩ）晶片輸出中國大陸。這是美方限縮措施的一環...

美擬擴大禁止對中出口輝達高階AI晶片 含A800及H800

拜登政府今天表示，美國計劃擴大禁止向中國出口由半導體大廠輝達（NVIDIA）等企業設計的先進人工智慧晶片，防止北京取得美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。