打擊灌水假評！亞馬遜、Tripadvisor、Booking.com等宣布合作

跨國電商龍頭亞馬遜、旅遊訂房網站Booking.com、Tripadvisor、Expedia Group；企業評論網站Glassdoor和Trustpilot等17日宣布組成「可靠評論聯盟」（Coalition for Trusted Reviews），矢言打擊網路假評論，以維護全球消費者環境。

聯盟表示，成員將著手研究處理網路評論的最佳措施，定義假評論的標準，並將共享偵測假評論的方法，分享不良使用者運作模式的相關資訊。

Tripadvisor信託與安全部門副總裁佛利（Becky Foley）透過聲明指出，聯盟的首要任務之一是打擊假評論背後的藏鏡人，他們經常活躍於法律管轄範圍之外，並能透過合法框架，迅速從詐欺活動中脫身。

美聯社報導，假留言充斥評論網站多時，但網站長期以來苦無對策。非法使用者透過社群平台、加密訊息應用程式等發布假的消費者評論，換取金錢報酬或其他利益，他們能操縱好評提升商家形象，也可透過負評打壓商家。

美國聯邦貿易委員會（FTC）6月提出新規草案，禁止任何企業買賣假評論、打壓真實評論或銷售假的社群互動數字。此外，企業不得創建或掌控針對其產品發表評論的獨立意見網站，也不得僱用網軍「洗評論」。