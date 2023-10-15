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美砸70億美元 補助氫能投資

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統拜登在費城港宣布規模70億美元的氫能投資補助案。(歐新社)
美國總統拜登在費城港宣布規模70億美元的氫能投資補助案。(歐新社)

美國總統拜登與能源部長格蘭霍姆13日在費城港宣布，已選定七個可享美國政府補助的氫能投資案，包括亞馬遜（Amazon）和埃克森美孚( Exxon Mobil）參與的氫能計畫，將可分享總金額70億美元的聯邦補助。

美國政府有意藉由補助推動美國成為氫燃料的領導國家。拜登政府表示，費城港將使用賓州、德拉瓦州、紐澤西州提出的氫能中心，為卡車和其他重型設備提供燃料。

拜登讚揚這些氫能投資案嘉惠經濟，將可帶來工會「薪資優渥的工作」，而且有利美國因應氣候變遷。工會是拜登爭取連任的重要對象。

拜登說：「我為我們的國家立下目標，要在2050年以前達到淨零碳排。」「乾淨的氫能協助我們達成目標，當我們的車子、房子用它做為動力來源後，我們需要的就是乾淨的電力。」

拜登政府重押氫能，支持跨州設立幾個中心，形成廣大網絡，連結氫氣製造商與消費者。當今美國幾無氫氣產能，根據能源部的報告，到2030年時的氫氣產量可增加到1,000萬公噸。氫要推廣使用最大的障礙是太貴，美國政府已經開始努力降低成本，寄望到2030年，可將成本壓低80%至每公斤1美元。

氫做為乾淨燃料的爭議在於，製造氫需要使用大量能源，但如果生產過程使用的電力源自燃煤或天然氣，那產生的碳足跡反而更多。

其中賓州的氫能中心預計可最多獲得7.5億美元的補助，將以既有的石油設施來生產氫氣，賓州中心的計畫參與者包括PBF Energy、Air Liquide等。

加州得到補助上看12億美元的計畫，投資者有亞馬遜、Air Products。這個計畫將僅使用可再生能源和生質能源來製造氫，將落實公共運輸、重型卡車和港口營運碳排。

以休士頓為軸心，由埃克森美孚和雪佛龍等公司支持的墨西哥灣氫能中心將獲得多達12億美元的補助。一個由中西部多個州組成的聯盟規劃的氫能中心可拿到10億美元，則部分採用核能，用於生產鋼鐵和玻璃。

美國 拜登

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