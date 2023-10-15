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綠氫業首隻獨角獸 現蹤

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
Electric Hydrogen公司最近籌資3.8億美元，估值一舉衝破10億美元關卡，躋身獨角獸之列。（網路照片)
Electric Hydrogen公司最近籌資3.8億美元，估值一舉衝破10億美元關卡，躋身獨角獸之列。（網路照片)

上百家企業承諾能大量製造綠氫，但沒有一家公司成功。Electric Hydrogen公司認為，成功祕訣在於找到更好的方法來分解水分子，光憑這點，這家公司即被追捧綠氫產業第一家獨角獸

該公司最近從英國石油、聯合航空、微軟、鐵礦砂生產商Fortescue Metals等支持者籌資3.8億美元，估值一舉衝破10億美元關卡，躋身獨角獸之列。

分解水分子進而生產綠氫，所需的設備稱為電解槽。這些設備所費不貲，需耗費大量再生能源來產生少量氫氣，導致多數計畫不具經濟效益。然而， Electric Hydrogen表示，他們的電解槽的氫氣產量更多。

該公司設法兼顧特斯拉的科技自信和First Solar的財務紀律，也從這兩家公司拉攏管理人才，試法克服氫能產業過去的失敗經驗。First Solar是在中國大陸傾銷之下，美國僅存的太陽能板製造業者。

當今幾乎所有氫能都是藉由天然氣加熱所產生，過程的成本雖然低廉，但仍會排放溫室氣體。Electric Hydrogen說，旗下電解槽效能的提升，加上政府可提供的優渥補貼，可使綠氫在當今的市場具有競爭力。

綠氫是乾淨能源技術的聖杯，是少數能消除卡車、飛機、煉鋼廠、化學工廠碳排的選項之一，因相關碳排無法只靠再生能源和電池削減。氫能的潛在需求非常龐大，在綠氫競賽勝出者，可望在未來數十年內主宰一個規模上看1兆美元的市場。

Electric Hydrogen的秘訣是新的材料和設計。在波士頓西方25英里的實驗室，該公司的工程師追尋特斯拉模式，關鍵電解槽全數的零組件皆自行打造，並藉由增進電解槽的效能來削減成本，這是仿效First Solar打敗大陸進口品的策略。

First Solar前技術長、Electric Hydrogen執行長賈拉貝迪恩說：「我們試圖向世人提供下一個必要的重大科技。」

Electric Hydrogen計劃向氫氣生產商出售更便宜的電解槽，如同太陽能板製造商向乾淨能源開發商出售太陽能板。

再生能源 獨角獸 特斯拉

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