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對手機市場復甦信心不足 高通加州裁逾1,200人削減成本

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
手機晶片大廠高通（Qualcomm）將在加州裁員逾1,200人。路透
手機晶片大廠高通（Qualcomm）將在加州裁員逾1,200人。路透

手機晶片大廠高通Qualcomm）正在縮減員工規模。這家總部在加州聖地牙哥的公司向加州就業發展局提交資料表示，將在該州裁撤1,258個職位。根據彭博分析師，此事顯示高通對智慧手機終端市場復甦的信心不足。

受影響員工包括聖地牙哥和聖克拉拉的員工，超過750人是工程師，職級從總監一路往下到技術人員，其他被裁的有法律顧問、人資人員和會計人員。高通總員工數50,000人。該公司代表謝絕就此次裁員的整體規模置評。高通預計12月13日左右展開裁員。

此前大約一個月，高通才宣在與蘋果達成協議，至少在2026年前為其提供5G晶片。高通也是新發表的Meta Quest 3的晶片供應商。

但8月與分析師通話時，高通財務長Akash Palkhiwala警示，隨著公司面營收萎縮，該公司將採取積極措施削減成本。他說：「在看到基本面有持續改善的跡象之前，我們的營運框架不會立即恢復。」

11月將公布財報的高通，本年度營收料將萎縮大約19%。儘管執行長(Cristiano Amon試圖推動高通產品進入新領域，但該公司大部分銷售仍來自手機市場。市場對手機的需求，尤其是在中國大陸，並未如一些人預測的迅速反彈。

高通 Qualcomm

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