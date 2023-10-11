FT：李長榮等化工業者考慮插旗歐洲 重塑半導體供應鏈

英國金融時報（FT）報導，台灣的半導體製造業技術領先全球，歐洲數十年來第一次迎接台灣先進製程晶片廠到歐洲設廠，隨著台灣半導體製造業的供應商也配合到歐洲布局，將重塑歐洲的半導體產業供應鏈。

李長榮集團是台積電晶片製程所需溶劑的供應商。總經理劉文龍說，李長榮正計劃到德國投資，放眼拿下歐洲市場。台灣其他三家台積電的化學品供應商，都表示他們也正在考慮到歐洲投資。

這些台積電供應商的投資計畫描繪出結構性的改變，原因來自世界多個政府致力將晶片製造回流到本土，保護關鍵技術的供應鏈，以免受到地緣政治緊張或其他干擾。

劉文龍提到歐洲目前的晶片製造業效率不佳，供應鏈萎縮，「例如英飛凌等晶片廠，並沒有使用品質夠好的化學品，因為他們的供應商的產能都是數十年沒進步。」他認為，歐洲的晶片廠並沒有察覺到，化學品的妙用可幫助工廠提升生產良率。

「歐洲晶片法案」準備了430億歐元要扶植晶片在歐洲製造，全球晶廠因而踴躍在歐洲開闢產能。台積電聯手英飛凌、恩智浦以及車廠供應商Bosch，投資100億歐元在德國德勒斯登準備新設晶圓廠，預定2027年開始生產。

產業專家說，歐洲其實欠缺供應鏈來支撐如此大幅增加的產能。一位歐洲石化公司高階主管就指出，現行的歐洲相關產業生態系裡，沒能力提供台積電或英特爾未來德國廠先進製程節點所需要的高品質電子級化學品。

台積電董事長劉德音6月時就曾表示，歐洲的晶片供應生態系是台積電最擔心的事之一，但他也說，德國政府已允諾會協助解決問題。格芯也強調，針對製造必備的材料供應，必須要能大量準備好，隨時可用。

晶片廠需要大量使用硫酸用於清洗與蝕刻，目前硫酸是向亞洲購，因為歐洲品質符合的供應量不足。用於沖洗晶圓的異丙醇（IPA）在歐洲則是經常短缺。

金融時報指出，歐洲現有晶片廠的製程技術，使用相對等級較低的IPA，歐洲主要IPA供應商英力士（Ineos）在德國的兩座工廠，分別是在1936年和1959年建成，年代久遠。

目前全球能供應晶片最先進製程使用的化學品公司中，兩家位於東亞的廠商是台灣的李長榮集團和日本的德亞瑪。德亞瑪表示，10到20年內，德亞瑪可能會考慮歐洲市場，但短期內，亞洲是唯一焦點。

至於李長榮，劉文龍兩周前到德國出差，向德國政府遊說支持晶片供應鏈廠商。劉文龍說，歐洲晶片上過去都不注重製程的現代化，因為歐商主要靠設計獲利而非製造。「一旦台積電過去，就會展現給他們看，他們將開始了解，使用高品級化學品會有多大的不同」。

歐洲現今是電子級化學品的淨進口地區，要變得有競爭力，需要大量資本投資，而且是長期花錢費工夫。英力士說，公司繼續投資兩家工廠開發超高純度的化學品，服務本國或全球、現有與未來潛在的半導體客戶。