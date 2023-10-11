科技業瘋AI 還沒找到獲利方程式

科技公司現在各個都在標榜新的人工智慧（AI）技術，但大家顯然都還沒找到AI相關產品要如何創造獲利的方法。

華爾街日報（WSJ）報導，生成式AI工具還未經實證，同時運作成本相當高：要有搭載著昂貴晶片的強大伺服器，耗費許多電力。微軟、Google、Adobe等科技公司投資AI時，都在試驗產品怎麼做、該如何行銷、怎麼定價等一系列的策略。

知情人士向WSJ透露，微軟首批生成式AI產品中的GitHub Copilot服務仍在虧錢。微軟和Google現在都對他們的軟體產品發表了新的AI升級服務，價格因而跟著調高。

Zoom有時會使用自行研發的簡單版AI，來降低成本。Adobe等公司對使用具AI功能的服務設下每月使用上限，收費依使用量來計算。

WSJ分析，AI如果要做成一套標準化的軟體，通常難有經濟規模，因為每一道提問，AI都需要密集、新一輪的運算。於是，愈多人使用該AI產品的話，要建構的基礎架構就會更加昂貴。所以，如果提供AI服務的公司想要對客戶收取一個統一固定的費用的話，已經很可能預告就是會虧本。

例如，微軟以合作夥伴OpenAI的技術所發表的GitHub Copilot服務，協助程式設計師創造、修正或翻譯編碼，推出後頗受市場歡迎，超過150萬人使用。可是由於服務的營運成本太高，據了解GitHub Copilot還一直處於賠錢狀態。

微軟對這個服務的使用者，收取月費10美元。據悉在今年初期推出的幾個月，每位使用者平均讓微軟每月損失逾20美元，有些使用者的成本高達每月80美元。也就是客戶愈多，就愈賠錢。

現在業界調整收費方式，多以基本費依固定收費標準，一定用量或高階運用，再依使用量或使用的服務等級另外計費。