快訊

「Lin bay 好油」林裕紘自導自演遭恐嚇 法院凌晨裁定收押

以巴衝突爆發：哈瑪斯與以色列交戰中，加薩陷入戰火

微軟自研AI晶片 傳11月亮相

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電

科技巨頭微軟（Microsoft）傳出可能在11月登場的開發者大會發表首款自研人工智慧（AI晶片，目標是降低成本並減少對AI晶片供應商輝達（Nvidia）的依賴。

美國科技新聞媒體The Information在6日報導，微軟這款AI處理器將聚焦資料中心伺服器，和提升微軟生產力應用應用程式的AI功能。微軟和聊天機器人ChatGPT開發業者OpenAI的專門團隊據說正在測試這款晶片。OpenAI先前已獲得微軟大量注資。

OpenAI據傳也正在探尋自行設計AI晶片的可能性。路透6日報導，外界傳言OpenAI正在探索收購交易，以助啟動自家繪圖處理器（GPU）的研發。

不過，以目前AI晶片生產情況來看，還沒有公司能追得上輝達的領先地位。自輝達1999年開發出全球第一個GPU以來，全球多數GPU都是輝達製造。路透甚至認為，目前在AI建模必須使用的高階晶片產量中，輝達占了80%。

微軟、OpenAI或輝達都沒有對上述消息置評。

AI晶片市場正蓬勃發展，例如科技巨頭亞馬遜打造AI晶片Inferentia，Google則研發Tensor晶片並加速邁向投產。

AI 晶片 微軟

延伸閱讀

路透：RISC-V恐將成為美中科技戰升級的新戰線

微軟首款自研AI晶片問世？傳11月發表 減少依賴Nvidia

路透：可免費取得的RISC-V晶片技術 將掀中美科技戰新戰線

籲更嚴格管制晶片出口中國 美眾議員施壓拜登政府

相關新聞

美股財報季開跑 年終指標

美股上周五（6日）以大漲結束緊張拉鋸的一周，美國就業報告意外強健，投資人卻出奇淡定；科技股受台積電營收優於預期鼓舞。美股...

亞馬遜發射衛星 太空競賽熱

亞馬遜（Amazon）6日將Kuiper網路計畫的兩顆原型衛星發射到太空，是該公司將數千顆供應全球網路服務的衛星部署到地...

沙國有意提高石油產量

沙烏地阿拉伯與美國官員透露，沙國已告知白宮，如果明年初原油價格還在高檔，沙國願意提高石油產量。沙國如此示意，目的在贏得美...

製造業建廠 60年來最熱

美國祭出通膨削減法（IRA）和晶片法等，逆轉了數十年來的製造業外包浪潮，晶片製造業帶頭下，美國本土湧現60年來最興盛的製...

微軟自研AI晶片 傳11月亮相

科技巨頭微軟（Microsoft）傳出可能在11月登場的開發者大會發表首款自研人工智慧（AI）晶片，目標是降低成本並減少...

好市多品牌服飾 力壓名牌

好市多量販店賣的商品琳瑯滿目，成衣只是其一，但自有品牌「科克蘭」的服飾吸引大批愛用者，因為據說物美價廉、體面又實穿，能以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。