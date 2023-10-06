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雷蒙多：華為晶片突破 非常令人不安

聯合報／ 編譯黃淑玲／綜合報導
美商務部長雷蒙多（左）出席參議院聽證會。 美聯社
美商務部長雷蒙多（左）出席參議院聽證會。 美聯社

美國商務部長雷蒙多四日表示，種種有關華為在晶片技術取得突破的報導「非常令人不安」。她強調，她所領導的商務部需要更多方法來落實對中國大陸的出口管制。

雷蒙多在參議院商務委員會的聽證會上表示，「我們需要不同的工具」，「在貫徹管制方面，我們需要更多的資源」。

她提到可以援引「限制法案」來擴大商務部權限，以便審查或防止構成國家安全風險的資訊和技術交易。商務部正對搭載先進七奈米晶片的華為新款智慧手機展開調查，但雷蒙多拒絕透露相關進展。

雷蒙多說，今年稍早商務部重罰未取得出口許可就賣東西給華為的美國公司，罰金金額創歷史紀錄，這讓她感到自豪。她對委員會說：「我們該多強硬就會多強硬，但我們需要更多資源。」

雷蒙多八月底訪問中國大陸，四日是她訪中後第二度出席國會聽證。她的大陸行本是為改善華府與北京的關係，但她人還在大陸時，華為發表搭載先進晶片的新手機大張旗鼓開賣，引燃華府檢討防堵大陸科技的效果。

雷蒙多上月在國會聽證會上指出，她還看不到任何證據顯示大陸有能力量產華為新手機中的七奈米晶片。彭博資訊說，雷蒙多現在仍面對國會共和黨議員們的密集政治壓力，要求商務部盡量加強管制。

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