南非幣今年已貶15% 央行總裁霸氣表態不會阻貶 打擊通膨才是重點

南非央行總裁克干雅哥（Lesetja Kganyago）5日表示，儘管南非貨幣蘭德目前走勢疲軟，但央行不會出手保護本幣，央行目前的主要關注點仍是打擊通膨。

路透報導，克干雅哥在一場網路研討會上表示，央行只擔心蘭德貶值會助長通膨，不會採取任何措施來保護本幣，「嘗試捍衛匯率是徒勞無功的」。

根據彭博資訊的報價，蘭德兌美元匯率在紐約5日早盤貶值1.3%，報19.5835蘭德兌1美元，今年來已貶值約15%。但克干雅哥表示，央行的主要關注點仍是對抗通膨，並重申通膨前景所會面臨的風險，包括食品價格、油價和匯率變動。

南非8月通膨年升幅從7月的4.7%擴大至4.8%，但仍保持在央行目標的3%~6%範圍內。

克干雅哥說：「我不會說通膨將會出現劇烈波動，但它有可能會比我們想的還要維持在更高水準更久。」

南非央行9月會議維持基準利率在8.25%不變，且克干雅哥一直不願暗示利率可能很快就會開始下降。南非央行今年最後一次貨幣政策委員會會議將在11月召開。