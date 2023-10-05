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揭露祖克柏睡飽7小時的好眠科技！「睡覺」成了好生意

遠見／ 文．吳季柔
Meta執行長馬克．祖克柏在旗下社群媒體Threads分享，每天習慣睡飽7至8小時，而且還必備兩樣深眠好物。美聯社
Meta執行長馬克．祖克柏在旗下社群媒體Threads分享，每天習慣睡飽7至8小時，而且還必備兩樣深眠好物。美聯社

到底是什麼好物，大幅提升Meta執行長祖克柏睡眠品質？現代人生活壓力飆升，許多人即便疲憊不堪，卻再也無法闔眼就能入眠。想睡個好覺，到底怎麼做？看看全球頂尖富豪愛用的「好眠科技」。

加深的黑眼圈、暴增的「螢幕使用時間」，生活越忙碌卻不由自主報復性熬夜，小心藍光阻撓你一覺好眠！

睡不好嗎？看看祖克柏用什麼「助眠好物」

根據美國智庫蓋洛普諮詢公司（The Gallup Organization）2022年的睡眠研究，8400萬美國人深受睡眠困擾，僅獲得「普通」（Fair），甚至是「差」（Poor）的睡眠品質。2019年世界經濟論壇（World Economic Forum）報告指出，全球超過62％成人認為睡眠品質不佳，如何好好睡覺，已成為全球共通的大哉問。

與其他堅持5點起床，或是犧牲睡眠時間追求事業的富豪不同，Meta執行長馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）主打「睡滿」更要「睡好」。他在旗下社群媒體Threads分享，每天習慣睡飽7至8小時，而且還必備兩樣深眠好物，「Eight Sleep和Oura真的讓我睡得更沉。」

頂尖科技新貴欽點的助眠產品，也真的不同凡響，像是全自動溫控床墊Eight Sleep擁有「床墊界特斯拉」的美稱，透過監測使用者的體溫、心跳和呼吸，以人工智慧演算後，分區調節床墊溫度，用戶還可在一夜好眠後，檢視昨晚的睡眠狀態與健康報告。

取自IG@eightsleep
取自IG@eightsleep

科學研究指出，最佳睡眠溫度落在攝氏15.6至20度，但其實睡眠期間的體溫隨時變動，如快速動眼期（REM）體溫升高，進入非快速動眼期（NREM ）時體溫下降，兩個週期會在循環交替，而主要能讓人體放鬆休息的深度睡眠，多指稱 NREM的第三、四階段。因此，Eight Sleep數據指出，保持適宜的溫度，有助減少入睡時間20％，增加深度睡眠時間20％，以及睡眠中斷次數減少40％，以及輾轉難眠減少30％。

睡眠監測裝置，打造專屬好眠計畫

控制溫度外，另一種改善睡眠品質的方法，可監測包括呼吸、血氧、心律變異（HRV）等身體指數，以了解用戶的睡眠狀態，進而分析日常作息對睡眠的影響。

以祖克柏另一個愛用睡眠好物，智慧戒指 Oura Ring來說，主打「指尖上的睡眠實驗室」，該產品每天提供最高100分的「睡眠分數」，綜合分析用戶每個睡眠階段的時長，並給予調整建議，根據Oura Ring數據，88％用戶回饋睡眠獲得改善。

另外，戒指的設計不但可以更敏銳紀錄心跳速率，對不喜歡穿戴裝置的人來說，是負擔感更低的選擇。

智慧戒指 Oura Ring主打「指尖上的睡眠實驗室」，該產品每天會綜合分析用戶每個睡眠階段的時長。取自IG@ouraring
智慧戒指 Oura Ring主打「指尖上的睡眠實驗室」，該產品每天會綜合分析用戶每個睡眠階段的時長。取自IG@ouraring

不過，睡眠監測產品百百種，每個富豪的愛用品也都不同。著迷「抗老科技」的美國矽谷企業家布萊恩．強森（Bryan Johnson），每年砸200萬美元，聘請專業醫療團隊，維持嚴格的飲食、作息規劃，讓身體年齡保持18歲。

與健康息息相關的睡眠，強生當然也不馬虎，他不僅也是Eight Sleep的忠實用戶，針對睡眠監測產品，還挑選了熱門智慧手環Whoop，同樣記錄用戶的睡眠週期與睡眠狀態，並針對運動提供更完整的資訊。

睡眠產品市場崛起，2024年逾5800億美元

事實上，不只是家財萬貫的有錢人，開始注重睡眠養身，愈來愈多人加入這場「睡覺大賽」，每天仔細監測睡眠品質和身體狀態，就是為了「一覺好眠到天亮」。

根據統計資料庫Statista，「睡眠經濟」在2019年達到4320億美元，明年將繼續成長到5850億美元的龐大產業。根據《華盛頓郵報》，擔任企業家與奧運選手顧問的臨床運動心理學家麥可．熱維斯（Michael Gervais）表示，十年前，人們以成為「只睡5.5小時的工作狂」為榮，「現在愈來愈多人尋求科技協助，凸顯想過高品質生活，注重睡眠是不二法門。」

不僅如此，風靡全球的寶可夢，也推出睡眠遊戲「Pokémon Sleep」，讓用戶可以邊玩遊戲邊紀錄睡眠狀態，從7月發布至今，已突破千萬下載量，受到全球用戶歡迎。雖說對睡眠狀態更有自覺絕非壞事，但也要小心別走火入魔，避免過度糾結完美的睡眠分數，無形中累積更多壓力，反而因此失眠的尷尬窘境。

以下提供一些一夜好眠建議：

●保持規律的就寢與起床時間

●早晨保持光線充足，自然光更佳

●避免攝取大量咖啡因，尤其下午 2 點後

●晚上避免強光照射

●睡前避免大餐、飲酒和激烈運動

延伸閱讀

（本文出自2023.09.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

Meta 祖克柏 睡眠

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