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放空美股9月海賺500億美元 Nvidia蘋果和這兩家讓空頭笑呵呵

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美股空頭人士在9月帳面獲利500億美元。路透
美股空頭人士在9月帳面獲利500億美元。路透

隨著美股歷經9月的拋售潮，放空大型科技股的人士大賺一筆，成了贏家。

根據 S3 Partners的數據，空頭人士在9月帳面獲利500億美元，同期間標普500指數重挫4.9%。這是反向操作交易者今年來表現最佳的月份。

由AI熱潮點燃的大型股漲勢在9月開始熄火，投資人消化聯準會（Fed）會把利率升得更高、維持更久以便壓抑通膨的展望，而這不利股市。

蘋果、輝達、亞馬遜和特斯拉成了放空炒家在9月進帳最多的放空交易標的。這四家公司合計讓放空人士帳面獲利近50億美元。其中，做空者靠放空蘋果賺了18億美元、放空輝達賺了15億美元。

S3預測分析常務董事杜沙尼沃斯基（Ihor Dusaniwsky） 表示：「9月放空增加，再加上多方賣出，導致股價在當月下跌，但如果市場在第4季回升，我們可能會見到一些讓炒家大賺的個股出現一波空頭回補，因為放空人士尋求實現獲利。」

做空者靠著廣泛股市下跌，把較少的資金投入放空部位藉此獲利。根據S3的資料，在9月，透入放空的每1美元，80%獲得正報酬。

當然，不是所有放空操作都獲利。放空最失敗的標的包括能源股，像是埃克森美孚、雪佛龍和Valero Energy。能源股在9月上漲，主要受油價上漲提振。

進入第4季，空頭炒家可能對放空部位進行回補以獲利了結。根據S3的說法，如果整體市場轉為反彈，在9月空單增加且大幅獲利的股票更可能見到空頭回補。這也代表美股七雄（Magnificent Seven）短期內可能迎接更多空頭回補。

美股 科技股 NVIDIA 蘋果

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