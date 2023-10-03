撿便宜趁現在？中古勞力士價格持續下跌

最新公布的二手名表交易資料顯示，高檔名表勞力士(Rolex)的價格在上月持續走疲，但入門級和卡地亞（Cartier）、歐米茄（Omega）等品牌的價格則相對抗跌。

彭博資訊報導，追蹤二手市場名表交易價格的彭博Subdial Watch指數在9月下跌2.1%，其中勞力士價格次指數下跌2.2%，跌得比大盤還多。相較下，追蹤前100大入門級品牌手表價格的次指數在上月僅跌0.8%，這些手表價格通常低於7,500英鎊（9,120美元）。彭博Subdial Watch指數涵蓋勞力士、百達翡麗 (Patek Philippe) 和愛彼 (Audemars Piguet) 等50款交易額最大的手錶。

在新冠疫情期間，勞力士、百達翡麗及其他高檔名表在二手交易市場的價格飆漲，甚至創下歷史新高價位，但在利率續升和許多加密幣暴跌的情況下，這些高檔名表的二手價格自去年4月起大幅回落。

以各品牌來看，追蹤卡地亞中古表價格的次指數小跌0.4%，抗跌度最高；歐米茄下跌1.2%，勞力士旗下的中價位品牌帝舵表（Tudor）則下跌1.8%。在過去六個月，低價入門級手表的二手價格表現，優於大盤和勞力士及百達翡麗等高檔名表。

此外，Subdial Watch指數在六個月內大跌約5%，反觀在同一期間，前100大入門款手表價格次指數僅下跌0.7%。