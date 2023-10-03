比亞迪緊追特斯拉 差3千多輛就能奪全球EV銷售王寶座

電動車廠比亞迪上季只差三千多輛的銷量，就能超越特斯拉（Tesla），成為世界最大電動車銷售品牌。此時，比亞迪忙著進軍新市場，而特斯拉則因工廠進入機械設備檢修停工期，上季交車量出現逾一年來首度下滑。

比亞迪在截至9月30日止的第3季銷售431,603輛純電動車，較第2季成長23%；特斯拉上季全球交車數為435,059輛。這使得兩家公司銷售差距縮減至3,456輛，為歷來最小差距。

若計入混合動力車，比亞迪上季總共銷售822,094輛車，再創單季新高紀錄，有助於鞏固比亞迪做為中國大陸最暢銷汽車品牌的地位。

比亞迪以供應平價電動車聞名，近來拓展車款陣容來擴大吸引力，包括新增兩個豪華電動車品牌YangWang（仰望汽車）與「方程豹」（ang Cheng Bao），主攻百萬元人民幣（137,000美元，新台幣約443萬元）以上豪華車市場，另推出兩個較平價的品牌海鷗（Seagull）與海豚（Dolphin）。此外，比亞迪也衝刺擴大外銷，努力擴大海外銷售。

不過，特斯拉與比亞迪目前都受到歐洲官方的檢視，歐盟已啟動調查中國電動車產業是否受中國官方不公平補助，宣稱這類補助置歐洲車廠於不利地位。

特斯拉上季交車量比預期少了約2萬輛，原因是其工廠正在為改款後的Model 3和還沒上市的Cybertruck做準備。不過，特斯拉執行長馬斯克確認了年銷售180萬輛的目標。比亞迪的銷量目標則是約300萬輛，包含混合動力車在內。