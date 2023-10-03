WTI跌破90美元 銅價大跌、金價跌至近七個月最低

國際原油下跌，美國西德州中級原油（WTI）跌破每桶90美元，投資人擔憂進一步升息和經濟放緩，引發整體市場震盪。銅價下跌，美國公債殖利率上升，市場焦點轉向聯準會（Fed）的貨幣政策，而中國因國慶假期休市。Fed官員發出鷹派訊息之後，黃金價格六連跌，創下3月來最低價位。以下是整理自彭博的商品行情：

WTI跌破90美元

WTI結算價跌破每桶89美元，之前一度曾上漲1.2%。11月交割的WTI原油期貨下跌2.2%，結算價報每桶88.82美元；

12月交割的布蘭特原油期貨下跌1.6%，結算價報每桶90.71美元。

即使沙烏地阿拉伯及其盟友限制供應導致現貨市場供應仍然吃緊，高利率使貯油和運輸成本上升，仍壓抑油價上漲。

「利率和美元是今天的主要驅動因素，」CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin表示，「現貨市場吃緊因素很大程度上已經反映在價格中，最嚴重的庫存下降階段可能已經過去。」

並非所有人都預計供求會趨緊。花旗集團表示，隨著供應增加，市場進入供過於求，布蘭特原油明年將回落至每桶70美元區間低端，「短期價格上漲可能導致明年價格有更大下跌空間。」

銅價下跌

銅價與鋁和鋅一同下跌；全球債市拋售勢頭加劇，美國政府避免停擺，推動交易員上修對11月升息的押注；美國公債殖利率攀升，給大宗商品等非生息資產帶來壓力。

中國目前處於為期八天的黃金周長假。依據過往紀錄，這期間對房地產市場是一個關鍵考驗。中國的房地產業對全球金屬需求來說至關重要，近兩年來一直處於動盪之中。開發商現在正觀望假期是否會引發所期待的復甦。

截至收盤，LME銅期貨下跌2.6%，報每噸8053美元；鋁期貨跌1.1%，報2321美元； LME鎳期貨上漲0.3%，報18749美元。

金價跌至近七個月低點

黃金價格六連跌，創下3月以來最低價位。

美國國會周末通過短期撥款法案避免政府停擺之後，美國國債殖利率周一上漲，導致金價下跌。

隨著金價失守每英兩1,900美元，引發交易所交易基金(ETF)資金外流，而交易紐約商品交易所(Comex)期貨的避險基金金把看漲黃金的押注削減至五周低點。

「跌破每英兩1,885美元之後，金價下一個技術支撐位可能在每英兩1,800美元左右，」貴金屬精煉商賀利氏在報告中稱，「黃金可能至少會在新的一年或殖利率下降之前面臨挑戰」。

截至紐約時間下午3:44，黃金現貨下跌1%，報每英兩1830.21美元。白銀現貨下跌4.5%，報21.175美元。