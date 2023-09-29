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英特爾執行長給自己表現打這分數 稱產品「至少不再是台爛機器」

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
回鍋英特爾兩年半，執行長基辛格（圖）自認在帶領這家公司重返世界龍頭的表現上已經及格。路透
回鍋英特爾兩年半，執行長基辛格（圖）自認在帶領這家公司重返世界龍頭的表現上已經及格。路透

英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）表示，在他回鍋執掌英特爾的這兩年半，他帶領這家美國最大晶片製造商重回世界龍頭的努力，已開始有所進展，他給自己的表現打的分數：剛好及格。

彭博資訊報導，基辛格29日參加愛爾蘭一座新廠的開幕典體前受訪表示：「我會給我們進入這趟旅程的這兩年半及格分數。我不會說我的產品機器是世界級，但至少它已不再是台爛機器。」

在放任市占率下滑多年後，基辛格正設法讓英特爾回到晶片業的領先群。投資人如今也已不再避開英特爾股票，開始加碼押注該公司的東山再起。英特爾股價29日早盤漲逾1%，今年來已大漲35%，僅略低於費城半導體指數的36.8%漲幅。

增建新廠是基辛格讓公司重返世界龍頭努力的關鍵。他已承諾要在歐洲和美國各地建設新廠，以因應預期增加的晶片需求，以及分散在東亞的生產，中國大陸在該地區引起的地緣政治緊張，已讓人擔憂對該地區的過度依賴。

在當了近十年的雲端運算技術大廠VMware執行長後，現年62歲的基辛格在2021年回鍋執掌英特爾。他已承諾不會再重蹈過去幾任執行長的覆轍，讓英特爾落後於台積電和三星電子等競爭對手。在人工智慧（AI）需求的推動下，其對手輝達（Nvidia）市值已提高到破兆美元。

美國 半導體 台積電 英特爾

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